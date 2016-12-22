ЦИК отказалась зарегистрировать Полонского кандидатом в президенты

Центральная избирательная комиссия отказала группе избирателей, поддерживающих самовыдвижение кандидатом в президенты России предпринимателя Сергея Полонского, сообщает корреспондент РБК.

Член ЦИК и секретарь рабочей группы ведомства по приему документов Евгений Шевченко объяснил, что в документах отсутствуют сведения о зарубежной недвижимости супруги Полонского.

Представитель Центризбиркома добавил, что бизнесмен сможет повторно представить документы до 7 января 2018 года.

24 декабря инициативная группа из 520 человек выдвинула Полонского кандидатом в президенты. Во время собрания сторонников бизнесмен предложил относиться к России как к большому девелоперскому проекту. Он добавил, что одним из важнейших пунктов его политической программы станет поддержка бизнеса.

В июле Полонский был признан виновным в хищении 2,6 млрд руб. у дольщиков. Его приговорили к пяти годам колонии и отпустили в зале суда в связи с истечением срока давности. 8 ноября суд подтвердил законность амнистии. О намерении баллотироваться Полонский заявлял еще во время нахождения в СИЗО в декабре 2016 года.

​​Кампания по выборам президента официально стартовала 18 декабря. О желании участвовать в выборах заявили глава ЛДПР Владимир Жириновский и основатель «Яблока»​ Григорий Явлинский. КПРФ выдвинула в качестве кандидата главу совхоза им. Ленина Павла Грудинина, Партия добрых дел — телеведущую Екатерину Гордон, а «Гражданская инициатива» — журналистку Ксению Собчак.

Действующий президент Владимир Путин пойдет на выборы как самовыдвиженец. Оппозиционер Алексей Навальный также пойдет как самовыдвиженец, он уже подал документы в ЦИК.



​Голосование пройдет 18 марта 2018 года.

