Кого выдвинули партии в президенты России

Ряд политических партий уже определился​ со своими кандидатами на выборах президента России. Официально избирательная кампания стартовала после соответствующего решения Совета Федерации, опубликованного 18 декабря. Выборы назначены на 18 марта 2018 года.

Как рассказал РБК член ЦИК Евгений Шевченко, в комиссию уже поступило 29 уведомлений о выдвижении в президенты России. Среди них — 14 от партий и 15 от самовыдвиженцев.



