Кого выдвинули партии в президенты России

Ряд политических партий уже определился со своими кандидатами на выборах президента России. Официально избирательная кампания стартовала после соответствующего решения Совета Федерации, опубликованного 18 декабря. Выборы назначены на 18 марта 2018 года.
Как рассказал РБК член ЦИК Евгений Шевченко, в комиссию уже поступило 29 уведомлений о выдвижении в президенты России. Среди них — 14 от партий и 15 от самовыдвиженцев.
Делегаты II съезда партии «Гражданская инициатива» выдвинули кандидатом в президенты России журналистку и телеведущую Ксению Собчак. За ее кандидатуру проголосовали 96 делегатов, семь голосов было подано против.
КПРФ на 17-м съезде в субботу, 23 декабря, выдвинула кандидатом в президенты 57-летнего директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина
На внеочередном съезде Партия роста выдвинула кандидатом в президенты председателя партии, уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей Бориса Титова. За него проголосовали 76 участников съезда, против — двое.
Съезд партии «Яблоко» 22 декабря выдвинул кандидатом на президентские выборы сооснователя партии Григория Явлинского. За него проголосовали 98 членов партии, против — четверо.
Партия «Альянс зеленых» 16 декабря на внеочередном съезде выдвинула своего кандидата на выборах президента — Эльвиру Агурбаш
Съезд ЛДПР 20 декабря выдвинул Владимира Жириновского кандидатом в президенты России
Съезд партии «Российский общенародный союз» выдвинул лидера партии Сергея Бабурина кандидатом на президентских выборах в 2018 году