Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,25 58,62 EUR Нал. 70,39 69,53 USD Бирж. 58,88 +0,43 EUR Бирж. 70,07 +0,54 USD ЦБ. 58,52 -0,06 EUR ЦБ. 69,75 +0,23 EUR/USD 1,19 +0,00 BTC/USD Бирж. 10819,17 +879,17 ММВБ 2105,99 +0,26% РТС 1133,33 +0,16% Brent 63,65 +1,58% DJIA 24228,17 -0,18% Nasdaq 6846,26 -0,40% FTSE 7300,49 -0,36%
Пентагон заявил о готовности использовать «все возможности» против КНДР
Лента новостей
В Москве из-за непогоды задержали почти 120 рейсов 00:44, Общество Власти Испании разрешили выдачу в США российского программиста 00:30, Политика Лидера группы «Коррозия металла» избили в Подмосковье 00:11, Общество Тест: как выглядеть красиво на всех фото 00:04, РБК и Huawei Семь чемпионов мира и один Кубок: как прошла жеребьевка ЧМ-2018 01 дек, 23:58, Спорт  Жеребьевка ЧМ-2018 в Кремле. Фоторепортаж 01 дек, 23:57, Фотогалерея  Кадыров рассказал о новой и радостной встрече с Тайсоном 01 дек, 23:36, Общество Вы заблуждаетесь: разбираемся с мифами про имплантацию 01 дек, 23:34, РБК и My Ideal Smile Трамп назвал «хорошей» работу вместе с госсекретарем Тиллерсоном 01 дек, 23:32, Политика СМИ узнали об обысках ФСБ в «режимном» отделе полиции в Санкт-Петербурге 01 дек, 23:08, Общество В Москве за полдня выпало более пятой части месячной нормы осадков 01 дек, 22:50, Общество Карпин оценил шансы России на выход из группы на ЧМ-2018 01 дек, 22:44, Общество В чем кроется секрет успеха современных женщин 01 дек, 22:31, Subaru XV и Autonews Путин встретился с Оливером Стоуном впервые после премьеры фильма о себе 01 дек, 22:30, Политика ЦБ предупредил банки о возможных перерывах в работе своих сервисов 01 дек, 22:26, Финансы Лавров заявил о невозможности «посадить Иран в коробку» 01 дек, 22:15, Политика РПЦ приравняла однополые союзы к бракам с еретиками 01 дек, 22:13, Общество В РПЦ отказались «подбрасывать хворост в костер» после заявлений Филарета 01 дек, 22:05, Политика Егор Титов не счел Россию фаворитом «нефтяной группы» на ЧМ-2018 01 дек, 21:44, Общество «Спартак» на последней минуте вырвал победу над «Арсеналом» 01 дек, 21:38, Спорт Выпивший яд генерал попросил в завещании «ни похорон, ни гроба» 01 дек, 21:31, Общество ЦСКА забил шесть голов «Тосно» в чемпионате России 01 дек, 21:31, Спорт Депутат Рашкин попросил проверить елку за 12 млн руб. для Парка Горького 01 дек, 21:21, Общество Флинн пошел на сделку со спецпрокурором по «российскому делу» 01 дек, 21:12, Политика Чемпионы Азии, Африки и мира: что нужно знать о соперниках сборной России 01 дек, 20:45, Спорт НОВАТЭК и Total объявили о намерении поставлять СПГ во Вьетнам 01 дек, 20:44, Бизнес Тиллерсон назвал смехотворными слухи о своей отставке 01 дек, 20:31, Политика Защита сына депутата Селезнева попросит Трампа о помиловании 01 дек, 20:28, Общество
Пентагон заявил о готовности использовать «все возможности» против КНДР
Политика, 01:45
0
Пентагон заявил о готовности использовать «все возможности» против КНДР

Министры обороны США и Японии провели телефонные переговоры 1 декабря, в ходе которых глава Пентагона Джеймс Мэттис пообещал своему коллеге Ицунори Онодэра «расширенное сдерживание» угроз со стороны КНДР посредством применения «полного спектра возможностей» Вашингтона. Об этом заявила официальный представитель Пентагона Дана Уайт, сообщает агентство Yonhap.

Переговоры прошли после того, как Пхеньян произвел очередной запуск баллистической ракеты. Мэттис и Ицунори осудили действия КНДР и подтвердили свое намерение совместно противостоять северокорейской угрозе.

По словам Уайт, министры обороны двух стран признали «опасность, связанную с безрассудным и преступным поведением Северной Кореи, которое противоречит резолюциям Совета Безопасности ООН». «Обе страны едины в своем подходе к защите своего населения и поддержанию мира и стабильности в Тихоокеанском регионе», — подчеркнула представитель Пентагона.

Видео: RT

Запуск северокорейской баллистической ракеты «Хвасон-15» произошел 29 ноября. По информации военных Южной Кореи, ракета преодолела около 1 тыс. км и рухнула в океан. По данным Токио, снаряд упал в 210 км к западу от японского острова Кюсю.

Вооружение завершено: как изменится политика Пхеньяна после пуска ракеты
Политика
После запуска ракеты власти КНДР заявили, что завершили создание «государственных ядерных сил». По данным ЦТАК, «Хвасон-14» пролетела 950 км и на 53-й минуте полета «точно поразила морскую цель». Позднее в Сеуле подтвердили, что новые баллистические ракеты Северной Кореи способы поразить столицу США Вашингтон.

Вооружение завершено: как изменится политика Пхеньяна после пуска ракеты
Политика

Президент США Дональд Трамп в ответ на ракетные испытания назвал лидера КНДР Ким Чен Ына «психом». Он также заявил, что США ужесточат санкции против Северной Кореи. Глава МИД России Сергей Лавров раскритиковал решение Трампа и призвал возобновить переговоры с Пхеньяном.

Войска «великого наследника»: что известно об армии КНДР Еще 9 фото
Фотогалерея

После запуска США, Япония и Южная Корея потребовали созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН. Постпред США при ООН Никки Хейли 30 ноября на заседании Совбеза заявила, что Штаты предупредили Северную Корею о «полном уничтожении» режима страны в случае объявления войны. Она также призвала весь мир разорвать отношения с КНДР. Кремль также осудил запуск «Хвасон-15» и назвал действия Пхеньяна провокацией.

Теги: Япония , США , КНДР , Пентагон , баллистическая ракета
Главное
Стали известны первые соперники России на ЧМ по футболу Общество
Материалы по теме
В Госдуме рассказали об условиях начала переговоров КНДР с США Политика
Сеул подтвердил возможность КНДР нанести удар по столице США Политика
Делегаты Госдумы рассказали об отношении КНДР к предложениям России Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку