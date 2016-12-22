Пентагон заявил о готовности использовать «все возможности» против КНДР

Министры обороны США и Японии провели телефонные переговоры 1 декабря, в ходе которых глава Пентагона Джеймс Мэттис пообещал своему коллеге Ицунори Онодэра «расширенное сдерживание» угроз со стороны КНДР посредством применения «полного спектра возможностей» Вашингтона. Об этом заявила официальный представитель Пентагона Дана Уайт, сообщает агентство Yonhap.

Переговоры прошли после того, как Пхеньян произвел очередной запуск баллистической ракеты. Мэттис и Ицунори осудили действия КНДР и подтвердили свое намерение совместно противостоять северокорейской угрозе.

По словам Уайт, министры обороны двух стран признали «опасность, связанную с безрассудным и преступным поведением Северной Кореи, которое противоречит резолюциям Совета Безопасности ООН». «Обе страны едины в своем подходе к защите своего населения и поддержанию мира и стабильности в Тихоокеанском регионе», — подчеркнула представитель Пентагона.

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Запуск северокорейской баллистической ракеты «Хвасон-15» произошел 29 ноября. По информации военных Южной Кореи, ракета преодолела около 1 тыс. км и рухнула в океан. По данным Токио, снаряд упал в 210 км к западу от японского острова Кюсю.

После запуска ракеты власти КНДР заявили , что завершили создание «государственных ядерных сил». По данным ЦТАК, «Хвасон-14» пролетела 950 км и на 53-й минуте полета «точно поразила морскую цель». Позднее в Сеуле подтвердили , что новые баллистические ракеты Северной Кореи способы поразить столицу США Вашингтон.

Президент США Дональд Трамп в ответ на ракетные испытания назвал лидера КНДР Ким Чен Ына «психом». Он также заявил, что США ужесточат санкции против Северной Кореи. Глава МИД России Сергей Лавров раскритиковал решение Трампа и призвал возобновить переговоры с Пхеньяном.

После запуска США, Япония и Южная Корея потребовали созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН. Постпред США при ООН Никки Хейли 30 ноября на заседании Совбеза заявила, что Штаты предупредили Северную Корею о «полном уничтожении» режима страны в случае объявления войны. Она также призвала весь мир разорвать отношения с КНДР. Кремль также осудил запуск «Хвасон-15» и назвал действия Пхеньяна провокацией.