Сеул подтвердил возможность КНДР нанести удар по столице США

Новый тип баллистических ракет, испытаный в КНДР, может достичь столицы США Вашингтона. Эти данные подтвердили в минобороны Южной Кореи, передает Yonhap.

Военные признали, что ракетное испытание было проведено успешно. Ракета, пролетевшая около тысячи километров, во время полета достигла высоты 4 475 км. Это означает, что при коррекции угла входа ракеты в атмосферу она была бы способна пролететь 13 тыс. км. «В случае, если бы она была запущена под нужным углом, она могла бы пролететь более 13 тыс. км. Это означает, что она могла бы достичь Вашингтона», — заявили в минобороны Южной Кореи.

Особенность баллистической ракеты заключается в том, что ее полет проходит по навесной траектории. При этом она способна достичь уровня орбиты планеты, продолжая при этом двигаться в заданном направлении. После этого ракета в заданной точке совершает вход в атмосферу и поражает цель. Таким образом, большая высота полета ракеты позволяет увеличить радиус поражения.

В то же время в минобороны Южной Кореи отметили, что пока рано судить о надежности северокорейской ракеты. В частности, военные подчеркнули, что вначале необходимо изучить технологию ее наведения, прежде чем делать заключение о возможности нанести точный удар.

Запуск ракеты «Хвансон-15» Пхеньян произвел 29 ноября. Ракета упала в 210 км к западу от японского острова Кюсю. Это был первое ракетное испытание в КНДР после двухмесячного перерыва. Северокорейские власти после испытаний заявили, что данный тип ракеты может достичь любой точки на территории США, и этот пуск стал завершением процесса создания «государственных ядерных сил» КНДР.