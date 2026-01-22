Ученые назвали три качества подростка, гарантирующие успешную карьеру

Большинство родителей воспитывают своих детей так, что тех ждут неудачи на работе, выяснили психологи. Чтобы этого избежать, надо менять подход уже сейчас

Фото: Jacob Lund / Shutterstock / FOTODOM

Современные родители обеспокоены будущим своих детей как ни одно другое поколение до них. Считается, что конкуренция на рынке труда будет только расти и в ребенка нужно впихнуть как можно больше знаний: иностранные языки, программирование, высшая математика... Однако все эти знания не столь важны для будущих успехов на работе, как три качества характера, которые вырабатываются в детстве, установили ученые из Университета Хьюстона, много лет изучавшие черты личности и служебные достижения 5 тыс. человек.

Эти три предиктора прогнозируют успешную карьеру и хороший заработок намного надежнее, чем любые знания, которые человек получил в школе. Другое дело, что сформировать необходимые черты характера современным детям все труднее. Как быть тем, кто не успел сделать этого к наступлению зрелости? Не придется ли им жить в тени более удачливых коллег?

Хьюстон, у нас успехи

У таких карьерных достижений, как высокий доход, выбор престижной профессии, удовлетворенность работой и служебным ростом, есть три надежных предиктора, которые проявляются уже в подростковом возрасте. Это высокая экстраверсия, добросовестность и эмоциональная стабильность. Три упомянутых качества вполне надежно предсказывают карьерные успехи человека, по крайней мере в первые десять лет после окончания вуза. Таков вывод недавнего лонгитюдного исследования, опубликованного в журнале Psychological Science.

В проекте, который длился 12 лет, приняли участие более 5 тыс. человек: в начале наблюдений им было по 17, а в конце — по 29 лет. Исследователи пять раз с промежутком в несколько лет измеряли степень выраженности у них пяти основных личностных черт — хорошо известной в психологии «большой пятерки» (Big 5): открытость (характеризуется такими чертами, как откровенность, прямота), экстраверсия (теплота, позитивность, общительность, напористость и энергичность), доброжелательность (человек вежлив, дружелюбен и склонен к сотрудничеству), добросовестность (стремление делать свою работу качественно и тщательно) и эмоциональная стабильность. «Итоги исследования подчеркивают важность развития личностных черт в детстве и юности для усиления различных аспектов карьерного успеха», — делится выводами Кевин Хофф, ведущий автор исследования, доцент кафедры промышленно-организационной психологии в Университете Хьюстона.

«Хотя личность человека, безусловно, играет роль в жизненном и карьерном успехе, ее значение долгое время недооценивалось или игнорировалось», — резюмируют авторы публикации. Ученые утверждают, что это первое исследование, оценивающее именно прогностическую связь между личностным ростом и результатами карьеры. Впрочем, оно подтверждает выводы более ранних работ. Исследование, проведенное в Университете Теннесси и опубликованное в Journal of Career Assessment, охватило около 6 тыс. человек из 14 профессиональных областей, на тот момент менявших карьеру. Результаты показали, что те же признаки — добросовестность (плюс work drive — рабочий энтузиазм), экстраверсия и эмоциональная устойчивость — прямо коррелируют с удовлетворенностью карьерой. Другая работа, итоги которой опубликовал ресурс Personnel Psychology, опиралась на данные Intergenerational Studies, межпоколенческого исследования, начатого в 1928 году Университетом Беркли. Эти данные показали, что добросовестность предсказывает как внешний успех в карьере, то есть доход и статус, так и внутреннее ощущение успеха — удовлетворенность работой.

Умение себя продать

Большинство специалистов по кадрам, с которыми мы поговорили, подтверждают правоту американских ученых. «Объективного успеха и субъективного благополучия достигают более общительные, добросовестные и менее тревожные люди», — согласен с ними Юрий Шатров, партнер кадрового консалтера «Экопси». «Взаимосвязь между определенными качествами характера молодого человека и его дальнейшей удовлетворенностью и успешностью в карьере действительно есть», — отмечает Константин Витеев, руководитель направления «аутплейсмент» кадровой компании Ancor.

Фото: Anna Nahabed / Shutterstock / FOTODOM

И хотя исследование психологов Университета Хьюстона проведено довольно широкими мазками, оно в целом верно, считает Светлана Симоненко, управляющий партнер группы компаний Detech, работающей в области стратегического HR-консалтинга, и занимающейся в том числе оценкой сотрудников. «Экстраверсия — в большей степени общительность и некая регулярность деятельности в противовес спонтанности. Что важно, когда молодой человек устраивается на работу и еще ничего не умеет? Чего от него ждут? Что он хорошо общается, он милый, ни с кем не спорит и делает то, что говорят, — перечисляет она. — Получает задание сделать таблицу к пяти и делает к пяти, а не высказывает свое мнение, как именно ее делать и нужно ли это вообще». Точно так же обстоит дело и с добросовестностью. «Мой научный наставник профессор Университета Колорадо Джордж Торнтон мне как-то сказал: «Я бы вообще измерял у сотрудника только одну черту, которая ему нужна в работе и имеет самую высокую корреляцию с успешностью. Это методичность, четкость выполнения работы», — говорит Симоненко. Эти качества работают даже несмотря на то, что не всегда приносят пользу компании.

Надо отметить, что при оценке бизнесом своих сотрудников общительные, слегка демонстративные, умеющие себя «продать» люди имеют оценки по всем компетенциям выше. «Какими бы выверенными ни были процедуры, фактор человеческого взаимодействия никто не отменял. Общительным людям прощают больше косяков, чем необщительным, а у необщительных замечают даже мелкие ошибки», — констатирует Симоненко.

Впрочем, важно заметить: если речь идет о высоких должностях и «штучных» специалистах, эти качества уходят на второй план, признает Симоненко. «Работая с руководителями высокого уровня, мы ни разу еще не слышали от собственников, мол, очень важно, чтобы он был эмоционально стабильным. Важно, насколько грамотно он выстраивает стратегию, как он управляет компанией. Как он общается, работодателю безразлично. Руководитель, во-первых, должен быть визионером, во-вторых, в условиях турбулентности уметь быстро повернуть руль в нужную сторону. Конечно, эмоциональная нестабильность при этом может очень некрасиво вылезать, это общемировая проблема, и измерить психическое здоровье руководителя — запрос номер один для моих зарубежных коллег последние несколько лет». Но все равно нанимают и продвигают директоров вовсе не за умение контролировать эмоции.

Однако и те качества, которых коллеги ждут от руководителей и подчиненных, так или иначе связаны с упомянутой триадой. «В руководстве сотрудники ценят справедливость, способность вдохновлять, развивать команду, открытость к новому, эмпатию и стратегическое видение, — перечисляет Витеев. — А работодатели чаще всего жалуются на отсутствие ответственности, инициативности, проактивности, стратегического мышления, гибкости и адаптивности к изменениям».

Заложники похвалы

Можно ли воспитать в ребенке упомянутые качества? Можно, но это задача непростая, признает карьерный консультант Анна Гуревич. «Развитие происходит в «боевых условиях», а мы этот бой убрали. Сегодня вам любой психолог скажет: нельзя ребенка наказывать, можно только хвалить, в любой ситуации говорите ему: ты лучший, ты любимый, даже если ты лентяй и все возможности упустил по собственной глупости. Не хочу идеализировать наше детство, когда получившего двойку ребенка ругали на чем свет стоит, а то и пороли. Но в нас тренировали ответственность: мы шли из школы с ключом на шее, сами готовили себе обед, мыли посуду, сами делали уроки, еще и убирали. Получил пресловутую двойку — остаешься без прогулок, пока ее не исправишь. Ходили в несколько разных магазинов со списком: несешь яйца — не разбей, масло — не пролей, забыл банку для сметаны — пошел заново. Сегодня мама в смартфон потыкала — из «Вкусвилла» все принесли».

Спрос на воспитание ответственности между тем существует, и свидетельство тому — появление множества детских лагерей, организованных по типу пионерских. «Но это вряд ли возможно сделать за одну смену в пятизвездочном турецком отеле или на комфортной базе отдыха в Подмосковье, которые гордо именуются «скаутский лагерь», — сомневается Гуревич. Например, эмоциональная стабильность тренируется огромным количеством ошибок, через которые проходит ребенок. «Ты вышел во двор — тебя не поставили на ворота, потому что ты не самый хороший вратарь, не взяли в игру или и вовсе поколотили. А сейчас нет двора, нет даже спортивной команды в школе — есть тренер, который с тобой индивидуально занимается и только хвалит. Чрезмерное облегчение жизни привело к тому, что этим трем качествам просто негде формироваться. Нет оценки — и мы, став взрослыми, не умеем адекватно на нее реагировать, менять свое поведение».

Об этой особенности современного воспитания говорят и другие специалисты по кадрам. Сомнительную роль играет и стремление родителей до отказа заполнить все дни ребенка секциями и кружками, выбранными с опорой на собственный опыт и привычки, отмечает Мария Орловская, основатель и управляющий партнер консалтинговой компании Teamsonance: «Кто-то акцентирует внимание на фортепиано, кто-то — на математике, спорте или танцах. Ребенок или подросток часто не может отказаться, даже если родители формально предлагают ему такую возможность. Они могут говорить: «Если не хочешь этим заниматься, давай бросим». Но в ребенке заложена мощная программа следования рекомендациям родителей. Если он чувствует, что родители хотят, чтобы он продолжал, он будет терпеть». Из-за этого, поясняет Орловская, так много людей, которые получают возможность оглядеться и прислушаться к себе только во взрослом возрасте.

«Интроверты, станьте экстравертами!»

Что делать, если ребенком вы не сформировали нужные качества? Имеет ли смысл работать над собой сейчас? Несомненно. «Обыватели нередко считают, что личность формируется в детстве и не меняется после этого», — комментируют авторы исследования, посвященного трем важнейшим предикторам карьерного успеха. Результаты исследования в том числе показали, что пресловутая работа над собой, вернее развитие определенных качеств, предсказывала результаты карьеры даже лучше, чем те черты, которые сформировались у подростка сами собой. «Если вы со временем меняетесь в нужную сторону, это может оказать большое влияние на вашу карьеру», — говорит Кевин Хофф.

Фото: DimaBerlin / Shutterstock / FOTODOM

Исследование ученых Университета Хьюстона, как и некоторые другие, засвидетельствовало, что хотя черты личности в целом остаются стабильными, она вовсе не «застывает в гипсе» к 30 годам, как утверждал американский психолог и физиолог Уильям Джеймс, первый описавший в начале ХХ века структуру личности. Безусловно, неорганизованный человек не превратится во всемирно известную специалистку по наведению порядка в доме Мари Кондо, посмотрев на YouTube урок по складыванию рубашек. И все же мы можем переделывать себя как к лучшему, так и к худшему.

Авторы другого исследования, опубликованного в Journal of Personality and Social Psychology, оценивали черты личности участников на протяжении 50 лет и увидели, что по мере взросления люди накапливают изменения личности. «В среднем человек с возрастом становится более добросовестным, эмоционально стабильным и сговорчивым», — комментирует Родика Дамиан, ведущий автор исследования и глава лаборатории развития личности и успеха в Университете Хьюстона.

Как правильно развивать в себе качества, которые способствуют карьерным достижениям? «Эти три черты — экстраверсия, добросовестность, эмоциональная — стабильность настолько общие, верхнеуровневые, что практически не поддаются развитию. Их нужно конкретизировать, выделить конкретные действия, которым можно научиться и таким образом повысить шансы на успех. Пожелание «интроверты, станьте экстравертами!» не сработает: люди меняются, но медленно. А вот «не обедайте в одиночку, поздравляйте людей с днем рождения, делайте комплименты при знакомстве» уже вполне рабочая стратегия», — советует Шатров.

Чтобы стать более общительным, нужно быть менее необщительным, это кажется очевидным и обескураживает, советуют ученые из Университета Хьюстона. Шаги на этом пути могут быть сначала небольшими, но преднамеренными и конкретными. Например, чтобы стать более общительными, интровертам не нужно устраивать бурные вечеринки — вместо этого начните с посещения небольшого книжного клуба и выступления на очередном собрании его членов. «Как только вы начнете менять модели поведения, вы начнете менять свое восприятие себя, — подбадривает Сьюзан Краусс Уитборн, почетный профессор психологии и нейробиологии Массачусетского университета в Амхерсте. — Эта смена идентичности может стать ключом к изменению черт личности. Вы меняете нарратив с «я всегда был интровертом» на «я обычно вел себя как интроверт». Видеть себя ответственным за свою личность, а не управляемым ею — ключ к тому, чтобы ваша личность соответствовала вам, а не определяла вас». То же верно и в отношении добросовестности: развить ее поможет принятие на себя задач и обязанностей, требующих от человека четкости и ответственности.

Как заметила Родика Дамиан, люди обычно становятся более добросовестными с возрастом, и одна из причин заключается в том, что взрослая жизнь требует больше усердия, дисциплины и самоконтроля, чем старшая школа, наказывает за отсутствие этих черт более сурово, но при этом вознаграждает их наличие. «Осознавая это, мы можем самостоятельно обустраивать свою среду так, чтобы она поддерживала и поощряла нужные изменения», — поясняет она. Мы также можем менять наше метапознание — то, как мы думаем о нашем мышлении. Осознанность, например, учит людей распознавать свои эмоции, а это помогает не падать духом, борясь с эмоциональной нестабильностью: достаточно понять, что ваши эмоции — это не вы сами. Практика не сделает нас совершенными, но может изменить личность, чтобы та больше соответствовала нашим целям. «Хотя личность может быть не единственным фактором успеха в карьере и жизни, самосовершенствование принесет дивиденды и там и там», — убеждены авторы хьюстонского исследования.

Даже если полностью измениться практически невозможно, не следует отчаиваться. «Часто причина разительных изменений — какое-то внешнее трагичное событие, которое либо ломает, либо, наоборот, вдохновляет, — замечает Юрий Шатров. — И возникает вопрос адекватности изменений. Действительно, на уровне статистики экстраверты достигают успеха чаще, чем интроверты. Сказываются и общительность, построение сети контактов, и общий более позитивный настрой. Но корреляция не равна однозначной связи. Есть интроверты, которые вполне успешны: просто они смогли найти работу, соответствующую их личности. Поэтому, прежде чем пытаться себя как-то сильно перестроить, сначала можно попробовать найти свое место в профессии».