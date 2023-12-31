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Военная операция на Украине ,  
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В Кирове отменили новогодние праздничные мероприятия

Мэр Кирова Симаков сообщил об отмене праздничных мероприятий из-за Белгорода
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Sebastian Willnow / dpa / Global Look Press
Фото: Sebastian Willnow / dpa / Global Look Press

Власти Кирова отказались от проведения праздничных развлекательных мероприятий в связи с обстрелом Белгорода накануне, сообщил в Telegram глава городской администрации Вячеслав Симаков.

Он отметил, что кировчане скорбят вместе с жителями Белгорода по погибшим.

«В сложившейся ситуации принято решение отменить запланированные в Кирове развлекательные мероприятия! Прошу отнестись с пониманием», — написал он.

Обстрел центра Белгорода ВСУ. Главное
Политика
Фото:Антон Вергун / РИА Новости

Материал дополняется.

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Киров праздничные мероприятия Новый год
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