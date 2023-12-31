В Кирове отменили новогодние праздничные мероприятия
Мэр Кирова Симаков сообщил об отмене праздничных мероприятий из-за Белгорода
Власти Кирова отказались от проведения праздничных развлекательных мероприятий в связи с обстрелом Белгорода накануне, сообщил в Telegram глава городской администрации Вячеслав Симаков.
Он отметил, что кировчане скорбят вместе с жителями Белгорода по погибшим.
«В сложившейся ситуации принято решение отменить запланированные в Кирове развлекательные мероприятия! Прошу отнестись с пониманием», — написал он.
Материал дополняется.