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Военная операция на Украине ,  
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Гладков сообщил об отмене массовых мероприятий в Белгороде

Гладков: власти приняли решение отменить массовые мероприятия в Белгороде
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Белгородский государственный театр кукол / VK
Фото: Белгородский государственный театр кукол / VK

Власти Белгородской области отменили массовые мероприятия в девяти приграничных муниципальных образованиях, Белгороде и Яковлевском городском округе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

  • Белгородский государственный театр кукол отменил новогодние представления, запланированные на 31 декабря. Билеты можно вернуть или посетить по ним новогоднее представление в другой день, заверила пресс-служба.
  • В филармонии отменили концерты, запланированные на 17:00 и 19:00 30 декабря, следует из данных афиши. Представители сообщат информацию о возврате билетов позднее.
  • В Театре Щепкина отменили концерт, который должен был пройти в 17:00 30 декабря, информации о запланированных на 31 декабря спектаклях нет.

США после удара ВСУ по Белгороду заявили, что не поощряют такие атаки
Политика
Фото:Антон Вергун / РИА Новости

Белгород обстреляли днем 30 декабря. В Минобороны сообщили, что для атаки использовались ракеты «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении и РСЗО Vampire чешского производства. МЧС сообщило о 14 погибших и 108 пострадавших, в реанимации в тяжелом состоянии находятся четыре ребенка.

Белгород после обстрела. Фотографии
Фотогалерея 

Минобороны назвало удар ВСУ провокацией и попыткой отвлечь внимание от «поражений на фронте». Официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что к обстрелу причастны Великобритания, США и страны Евросоюза. В Госдепе США сообщили, что «не поощряют» подобные атаки.

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Белгород Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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