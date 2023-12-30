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Военная операция на Украине ,  
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СК возбудил уголовное дело по трем статьям после удара по Белгороду

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости
Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

Следственный комитет возбудил уголовное дело после обстрела Белгорода, сообщила пресс-служба ведомства.

Оно возбуждено по статьям о покушении на убийство, убийстве, а также умышленном уничтожении или повреждении имущества (ч. 3 ст. 30, ст. 105, ст. 167 УК).

По поручению главы СК Александра Бастрыкина в Белгород выехали следователи, криминалисты и эксперты центрального аппарата ведомства, говорится в публикации. «Действиям каждого причастного будет дана правовая оценка», — заверили в ведомстве.

Минобороны сообщило, что ВСУ обстреляли Белгород кассетными боеприпасами
Политика
Фото:belgorod1 / VK

Белгород обстреляли днем 30 декабря. В Минобороны сообщили, что для атаки использовались ракеты «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении и РСЗО Vampire чешского производства. МЧС сообщило о 14 погибших и 108 пострадавших, в реанимации в тяжелом состоянии находятся четыре ребенка.

В Минобороны подчеркнули, что атакой на Белгород Киев «пытается отвлечь внимание от поражений на фронте, а также спровоцировать нас на подобные действия». В МИДе сообщили, что Москва запросила заседание Совбеза ООН из-за удара по Белгороду.

Теги
Следственный комитет Россия Украина Белгородская область убийство Белгород
Материалы по теме
Россия запросила заседание Совбеза ООН из-за удара по Белгороду
Политика
После обстрела Белгорода в реанимации оказались четыре ребенка
Общество
Минобороны сообщило, что ВСУ обстреляли Белгород кассетными боеприпасами
Политика
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