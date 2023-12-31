Обстрел центра Белгорода ВСУ. Главное

Последние данные об обстреле центра Белгорода со стороны ВСУ

Центр Белгорода попал под обстрел ВСУ. Погиб 21 человек, пострадали более ста, атаку осудил офис генсека ООН. Подробности и последние данные о произошедшем — в этом материале

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Что произошло

Об обстреле Белгорода около 15:00 мск 30 декабря сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Он заявил о попаданиях в жилой сектор и призвал жителей пройти в укрытия. В городе работали сирены ракетной опасности, в 16:10 глава области написал, что сигнал угрозы отменен.

Белгород после обстрела. Фотографии Фотогалерея

Минобороны России сообщило, что для удара украинские силы использовали две ракеты «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении и реактивные снаряды системы залпового огня (РСЗО) Vampire чешского производства. Обе «Ольхи» и большинство реактивных снарядов были перехвачены. Несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет «Ольха» упали в Белгороде, сообщило ведомство. «В случае прямого попадания ракет «Ольха» с кассетными боеприпасами по городу последствия были бы неизмеримо более тяжелыми», — заявили в Минобороны.

В городе работает горячая линия для пострадавших: нужно набрать 122 .

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Последствия обстрела

Телеграм-канал SHOT писал, что удар пришелся по Соборной площади, Гражданскому проспекту и проспекту Богдана Хмельницкого. «РИА Новости» сообщало, что среди поврежденных зданий — дом правительства области, он находится на Соборной площади.

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что по данным на 0:43 31 декабря погиб 21 человек, пострадали 110.

Четыре ребенка попали в реанимацию в тяжелом состоянии.

МЧС сообщило, что после обстрела в городе возникло десять пожаров, их потушили.

Губернатор Вячеслав Гладков назвал обстрел 30 декабря «самыми тяжелыми последствия за последние два года, которые принесли за собой обстрелы со стороны вооруженных сил Украины».

По его словам, есть информация о повреждении более 100 автомобилей, большая часть полностью сгорела. Повреждены 30 многоквартирных домов; повреждения выявлены в 344 квартирах, трех частных домовладениях, нескольких хозяйствнных субъектах и социальных объектах, а также в коммерческих объектах, торговых центрах, магазинах.

Два корпуса Белгородского государственного национального исследовательского университета (БелГУ) повреждены, сообщила исполняющая обязанности ректора Евгения Карловская. По ее словам, никто из студентов и преподавателей не пострадал, ранен охранник медицинского колледжа, ему оказывают необходимую помощь.

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