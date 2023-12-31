Обстрел центра Белгорода ВСУ. Главное
Последние данные об обстреле центра Белгорода со стороны ВСУ
Центр Белгорода попал под обстрел ВСУ. Погиб 21 человек, пострадали более ста, атаку осудил офис генсека ООН. Подробности и последние данные о произошедшем — в этом материале
Что произошло
Об обстреле Белгорода около 15:00 мск 30 декабря сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Он заявил о попаданиях в жилой сектор и призвал жителей пройти в укрытия. В городе работали сирены ракетной опасности, в 16:10 глава области написал, что сигнал угрозы отменен.
- Минобороны России сообщило, что для удара украинские силы использовали две ракеты «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении и реактивные снаряды системы залпового огня (РСЗО) Vampire чешского производства. Обе «Ольхи» и большинство реактивных снарядов были перехвачены. Несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет «Ольха» упали в Белгороде, сообщило ведомство. «В случае прямого попадания ракет «Ольха» с кассетными боеприпасами по городу последствия были бы неизмеримо более тяжелыми», — заявили в Минобороны.
- В городе работает горячая линия для пострадавших: нужно набрать 122.
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Последствия обстрела
- Телеграм-канал SHOT писал, что удар пришелся по Соборной площади, Гражданскому проспекту и проспекту Богдана Хмельницкого. «РИА Новости» сообщало, что среди поврежденных зданий — дом правительства области, он находится на Соборной площади.
- Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что по данным на 0:43 31 декабря погиб 21 человек, пострадали 110.
- Четыре ребенка попали в реанимацию в тяжелом состоянии.
- МЧС сообщило, что после обстрела в городе возникло десять пожаров, их потушили.
- Губернатор Вячеслав Гладков назвал обстрел 30 декабря «самыми тяжелыми последствия за последние два года, которые принесли за собой обстрелы со стороны вооруженных сил Украины».
- По его словам, есть информация о повреждении более 100 автомобилей, большая часть полностью сгорела. Повреждены 30 многоквартирных домов; повреждения выявлены в 344 квартирах, трех частных домовладениях, нескольких хозяйствнных субъектах и социальных объектах, а также в коммерческих объектах, торговых центрах, магазинах.
- Два корпуса Белгородского государственного национального исследовательского университета (БелГУ) повреждены, сообщила исполняющая обязанности ректора Евгения Карловская. По ее словам, никто из студентов и преподавателей не пострадал, ранен охранник медицинского колледжа, ему оказывают необходимую помощь.
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Реакция
- Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о покушении на убийство, убийстве, а также умышленном уничтожении или повреждении имущества (ч. 3 ст. 30, ст. 105, ст. 167 УК). В Белгород выехали следователи, криминалисты и эксперты центрального аппарата ведомства.
- По поручению президента Владимира Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром здравоохранения Михаилом Мурашко, а также группа МЧС для оказания помощи пострадавшим.
- Москва выделила бригаду врачей для пострадавших в Белгороде, а при необходимости окажет и другую помощь в восстановлении города, сообщил столичный мэр Сергей Собянин.
- В Белгороде после обстрела ВСУ развернули пункты временного размещения (ПВР) и открыли информационные центры, сообщил мэр города Валентин Демидов. По словам Демидова, город разделили на секторы — за каждым закреплен человек, который в том числе следит за сохранностью машин до перемещения на стоянку, закрывает тепловые контуры и организует доставку в ПВР.
- Россия запросила заседание Совбеза ООН. Оно может пройти 30 декабря в 23:00 мск. Как уточнил первый заместитель постпреда России при организации Дмитрий Полянский, Москва настаивает на участии в нем представителя Чехии, чтобы он объяснился по вопросу поставок оружия Киеву. Прага отказалась.
- На заседании постпред России Василий Небензя назвал атаку на Белгород заранее спланированным «преднамеренным актом терроризма», а Брюссель, Вашингтон и Лондон — соучастниками Киева. Небензя предупредил, что чем больше угроз России будет создаваться, тем жестче она будет на них реагировать.
- Офис генсека ООН, комментируя удар Вооруженных сил Украины по Белгороду, осудил атаки на гражданскую инфраструктуру и мирных жителей. «Нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру нарушают международное гуманитарное право, неприемлемы и должны быть немедленно прекращены», — заявил представитель офиса.