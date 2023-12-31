Воронежская область отказалась от празднований из-за обстрела Белгорода

Во всей Воронежской области из-за обстрела Белгорода откажутся от праздничных мероприятий, сообщил губернатор Гусев. Аналогичное решение приняли в Вологде и Липецке

Фото: gusev_36 / Telegram

Власти Воронежской области решили отменить новогодние мероприятия в связи с обстрелом Белгорода накануне, сообщил губернатор региона Александр Гусев. Воронежская область граничит с Белгородской.

«Мы приняли решение в знак солидарности с соседями отказаться в эти дни от праздничных программ (от торжественного открытия елки на центральной площади и запланированного концерта). Причем отказываемся на территории не только столицы Черноземья, но и всей области», — написал он в телеграм-канале.

Также от праздничных мероприятий решили отказаться в Вологде. Мэр города Сергей Воропанов сообщил: «Будет отменен концерт на центральной площади в новогоднюю ночь, а также мероприятия 1 и 2 января, которые должны были состояться с 16:00 до 18:00 на Кремлевской площади».

В Липецке тоже отменили ряд новогодних мероприятий. «В знак солидарности с нашими соседями-белгородцами мы приняли решение отказаться от проведения праздничной программы в новогоднюю ночь в парках Победы, НЛМК, Быхановом саду, ДК «Сокол», «Матыра», «Рудничный», ГДК. Ни в коем случае это не лишает всех нас праздника», — написала мэр города Евгения Уваркина в телеграм-канале.

Ранее из-за обстрела Белгорода новогодние мероприятия отменили и другие города: так, во Владивостоке, Благовещенске и Петропавловске-Камчатском не будет праздничных фейерверков, а мэр Магадана Юрий Гришан отменил праздничные мероприятия на Театральной площади. По его мнению, организаторы праздничных салютов должны принять аналогичное решение.

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