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Политика ,  
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Воронежская область отказалась от празднований из-за обстрела Белгорода

Воронежский губернатор сообщил об отмене праздничных мероприятий из-за Белгорода
Во всей Воронежской области из-за обстрела Белгорода откажутся от праздничных мероприятий, сообщил губернатор Гусев. Аналогичное решение приняли в Вологде и Липецке
Фото: gusev_36 / Telegram
Фото: gusev_36 / Telegram

Власти Воронежской области решили отменить новогодние мероприятия в связи с обстрелом Белгорода накануне, сообщил губернатор региона Александр Гусев. Воронежская область граничит с Белгородской.

«Мы приняли решение в знак солидарности с соседями отказаться в эти дни от праздничных программ (от торжественного открытия елки на центральной площади и запланированного концерта). Причем отказываемся на территории не только столицы Черноземья, но и всей области», — написал он в телеграм-канале.

Обстрел центра Белгорода ВСУ. Главное
Политика
Фото:Антон Вергун / РИА Новости

Также от праздничных мероприятий решили отказаться в Вологде. Мэр города Сергей Воропанов сообщил: «Будет отменен концерт на центральной площади в новогоднюю ночь, а также мероприятия 1 и 2 января, которые должны были состояться с 16:00 до 18:00 на Кремлевской площади».

В Липецке тоже отменили ряд новогодних мероприятий. «В знак солидарности с нашими соседями-белгородцами мы приняли решение отказаться от проведения праздничной программы в новогоднюю ночь в парках Победы, НЛМК, Быхановом саду, ДК «Сокол», «Матыра», «Рудничный», ГДК. Ни в коем случае это не лишает всех нас праздника», — написала мэр города Евгения Уваркина в телеграм-канале.

Курские власти призвали жителей оставаться дома в праздники
Политика
Фото:Сергей Фадеичев / ТАСС

Ранее из-за обстрела Белгорода новогодние мероприятия отменили и другие города: так, во Владивостоке, Благовещенске и Петропавловске-Камчатском не будет праздничных фейерверков, а мэр Магадана Юрий Гришан отменил праздничные мероприятия на Театральной площади. По его мнению, организаторы праздничных салютов должны принять аналогичное решение.

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В граничащей с Белгородской Курской области действует запрет на использование пиротехники. Губернатор Роман Старовойт призвал жителей «к умеренности и сдержанности» и оставаться дома в праздники.

Днем 30 декабря Белгород подвергся массированному удару. По данным российского Минобороны, ВСУ применили две ракеты «Ольха» с кассетным снаряжением, а также снаряды чешской РСЗО Vampire. По информации на утро 31 декабря, погибли 24 человека, включая четверых детей, пострадали 108. Разрушения затронули 453 квартиры. Новогодние мероприятия в городе отменили.

Белгород после обстрела. Фотографии
Фотогалерея 

Российская сторона сочла произошедшее терактом и запросила заседания Совбеза ООН, потребовав участия Чехии как поставщика оружия Украине. Прага отказалась. Постпред России при ООН Василий Небензя назвал Брюссель, Вашингтон и Лондон соучастниками Киева.

Офис генсека ООН осудил атаки на гражданскую инфраструктуру и мирных жителей. В Госдепе США заявили, что не поощряют такие атаки.

31 декабря Минобороны России сообщило об ударах по военным объектам и центрам принятия решений в Харькове в ответ на обстрел Белгорода. В частности, российские силы нанесли удар по зданию регионального СБУ и бывшей гостинице «Харьков Палас», где были уничтожены представители ГУР и ВСУ, участвовавшие в планировании и исполнении атаки на Белгород, заявило ведомство.

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