Мэр Магадана отменил новогодние мероприятия из-за обстрела Белгорода

В Магадане отменили новогодние мероприятия в связи с обстрелом Белгорода

Глава Магадана Юрий Гришан отменил новогодние мероприятия в городе из-за обстрела Белгорода со стороны Украины, об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших при обстреле Белгорода. Считаю неуместным проводить новогодние мероприятия в полночь на Театральной площади. Думаю, что меня должны поддержать и те, кто планировал запускать собственные салюты», — заявил Гришан.

О поддержке Белгороду в связи с обстрелом заявили ряд глав российских регионов.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что выделил бригаду врачей для пострадавших и при необходимости готов предоставить другую помощь в восстановлении города. Глава Липецкой области Игорь Артамонов также заявил о готовности оказать «любую необходимую помощь». Губернатор Воронежской области Александр Гусев выразил соболезнования от себя лично и от правительства региона.

Белгород подвергся массированной атаке со стороны Украины днем 30 декабря. По данным Минобороны России, украинская сторона нанесла удар двумя ракетами «Ольха» с кассетными зарядами и реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства. Система ПВО сбила ракеты и большинство снарядов, но часть обломков упала на город.

В результате обстрела погиб 21 человек. Среди них — три ребенка. Пострадали 110 человек, в том числе 17 детей, в тяжелом состоянии находятся 30 раненых.