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Военная операция на Украине ,  
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Число погибших в результате удара по Белгороду выросло до 24

Гладков: число погибших в результате удара по Белгороду выросло до 24
Сюжет
Военная операция на Украине
К 8:30 число погибших в результате удара по Белгороду достигло 24 человек: обнаружен еще один скончавшийся ребенок, один раненый умер в больнице. Число погибших детей увеличилось до 4. Разрушения затронули почти 40 многоэтажек
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Число погибших в результате удара по Белгороду к 8:30 увеличилось до 24 человек, заявил губернатор области Вячеслав Гладков.

«Судмедэксперты определили, что есть еще один погибший ребенок. Еще один раненый умер в больнице, не приходя в сознание. За жизнь пациента боролись группы федеральных и региональных медиков до последнего. 108 человек пострадали», — сообщил он в телеграм-канале.

Белгород после обстрела. Фотографии
Фотогалерея 

Ранее Гладков сообщал о 22 погибших и 109 пострадавших, 25 из них находились в тяжелом состоянии. Ночью он рассказывал о 21 погибшем, трое из которых — дети.

По информации губернатора, различные разрушения выявлены в 37 многоквартирных домах, 453 квартирах, трех частных домовладениях и на семи социальных объектах. Установлены владельцы 53 поврежденных автомобилей.

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Массированный обстрел Белгорода произошел днем 30 декабря. По данным российского Минобороны, ВСУ применили две ракеты «Ольха» с кассетным снаряжением, а также снаряды чешской РСЗО Vampire.

Россия запросила заседание Совбеза ООН и потребовала, чтобы на встрече присутствовал представитель Чехии как страны, которая поставляет оружие Украине. Прага отказалась. На заседании постпред России Василий Небензя назвал атаку заранее спланированным «преднамеренным актом терроризма», а Брюссель, Вашингтон и Лондон — соучастниками Киева и предупредил, что Москва ответит на угрозы.

Число погибших в результате удара по Белгороду выросло до 24
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Офис генсека ООН, комментируя удар по Белгороду, осудил атаки на гражданскую инфраструктуру и мирных жителей. В Госдепартаменте США заявили, что не поощряют подобных атак.

Следственный комитет возбудил дело по ч. 3 ст. 30, ст. 105 и ст. 167 УК (покушение на убийство, убийство, умышленное уничтожение или повреждение имущества). В Белгороде отменили массовые мероприятия. Ограничивать их начали и другие российские города. Например, во Владивостоке, Благовещенске и Петропавловске-Камчатском не будет праздничных фейерверков.

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Вячеслав Гладков Белгород погибшие
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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