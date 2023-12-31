В Петербурге отказались от новогоднего концерта из-за обстрела Белгорода

Запланированный концерт на Дворцовой площади в новогоднюю ночь не состоится, сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов

Фото: Антон Ваганов / Reuters

Власти Санкт-Петербурга отказались от проведения новогоднего концерта на Дворцовой площади в ночь с 31 декабря на 1 января в знак поддержки жителей Белгородской области. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Александр Беглов.

«В знак поддержки жителей Белгородской области приняли решение отказаться от запланированного на сегодня ночного концерта на Дворцовой площади», — написал он, также сообщив о получении десятков сообщений от петербуржцев с такой просьбой. Беглов выразил уверенность в том, что все жители города поддержат это решение.

При этом губернатор отметил, что на новогодних каникулах все детские праздники пройдут «согласно расписанию».

Беглов также рассказал, что поговорил с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым и предложил ему «всестороннюю помощь, в том числе в восстановлении разрушенных объектов».

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли центр Белгорода 30 декабря, в результате этой атаки погибли 24 человека, еще более 100 получили ранения. По данным Минобороны России, ВСУ применили две ракеты «Ольха» в кассетном снаряжении и реактивные снаряды систем залпового огня Vampire, произведенных в Чехии.

Ранее от проведения новогодних мероприятий отказались власти Магадана, Вологды и Воронежской области, а во Владивостоке, Благовещенске и Петропавловске-Камчатском не будут запускать праздничные салюты. В Липецке мероприятия по случаю Нового года отменили частично.