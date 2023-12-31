Минобороны: по центрам принятия решений и объектам ВСУ в Харькове нанесен удар

Минобороны назвало цели ударов в Харькове в ответ на обстрел Белгорода

В ответ на атаку Белгорода российские силы нанесли удар по зданию регионального СБУ и бывшей гостинице «Харьков Палас», где были уничтожены представители ГУР и ВСУ, а также иностранные наемники, сообщает Минобороны

Вид на «Харьков Палас» (Фото: Yan Dobronosov / Reuters)

Российские силы в ответ на обстрел ВСУ Белгорода поразили центры принятия решений и военные объекты в Харькове, сообщает Минобороны.

«Высокоточным ракетным ударом по бывшему гостиничному комплексу «Харьков Палас» уничтожены представители ГУР и ВСУ, принимавшие непосредственное участие в планировании и исполнении теракта в Белгороде», — говорится в сообщении.

Фото: Yan Dobronosov / Reuters Фото: Yan Dobronosov / Reuters Фото: Yan Dobronosov / Reuters

По данным ведомства, там же находились до 200 иностранных военных, которых планировалось привлечь к проведению террористических рейдов на приграничной с Украиной территории России.

Минобороны также заявило, что ракетным ударом по зданию службы безопасности Украины по Харьковской области и пункту временной дислокации формирования «Правый сектор» (организация признана экстремистской и запрещена в России) ликвидированы представители руководящего состава СБУ, иностранные наемники и боевики подразделения «Кракен», непосредственно осуществлявшие подготовку диверсий на российской территории.

Кроме того, в районе села Залесцы Хмельницкой области был поражен филиал национального центра управления космическими средствами, который, по информации Минобороны, используется ВСУ для ведения разведки.

В Харькове и Запорожье уничтожены базы горючего, с которых шло снабжение ВСУ на харьковском и ореховском направлениях. Министерство добавило, что уничтожены две пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS, с помощью которых украинская сторона «планировала в период новогодних праздников наносить ракетные удары по Донецку». Где именно находилась техника, не уточняется.

Массированный обстрел Белгорода произошел днем 30 декабря. По данным российского Минобороны, ВСУ применили две ракеты «Ольха» с кассетным снаряжением, а также снаряды чешской РСЗО Vampire. По последним данным, погибли 24 человека, среди них четверо детей, пострадали 108 человек. Разрушения затронули 37 многоквартирных домов.

Россия запросила заседание Совбеза ООН и требовала участия Чехии как страны, поставляющей вооружение Украине. Прага отказалась. Постпред России при ООН Василия Небензя назвал атаку терактом и предупредил об ответе на угрозы. Офис генсека ООН осудил атаки на гражданскую инфраструктуру и мирных жителей.

В тот же день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что «в Белгороде громко: работают Вооруженные силы Российской Федерации на ту сторону». Позже глава администрации Харьковской области Олег Синегубов сообщил о более чем шести взрывах, прозвучавших в Харькове. Мэр города Игорь Терехов сообщил о возгорании после попадания.

Харьковская область граничит с Белгородской.