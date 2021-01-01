Порошенко назвал себя автором операции против «боевиков ЧВК» в Белоруссии

Экс-президент Украины утверждает, что санкционировал операцию против «боевиков ЧВК» еще в 2018 году. Группа россиян была задержана в Белоруссии в июле, Киев требовал выдать ему часть задержанных, но в августе их передали Москве

Петр Порошенко (Фото: Сергей Плачков / ТАСС)

Бывший президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко заявил, что именно он инициировал операцию по задержанию в Белоруссии 33 россиян, которых Минск назвал бойцами частной военной компании (ЧВК) Вагнера.

В эфире украинского «Пятого канала» Порошенко сказал, что санкционировал проведение этой операции в конце 2018 года, когда был верховным главнокомандующим Вооруженных сил Украины.

Срыв операции экс-президент Украины назвал госизменой, отметив, что за ним стоят «конкретные лица». «Я не дам закрыть, заговорить, оболгать или ускользнуть от ответственности за совершение преступления, государственной измены. Усилиями десятков украинских героев, которые имели целью привлечь в Украину и судить тех, кто причастен к сбиванию самолета MH17», — сказал Порошенко.

Группу из 33 человек задержали в Белоруссии 29 июля. В белорусском КГБ заявили, что задержанные оказались сотрудниками ЧВК, в их отношении возбудили уголовные дела о подготовке теракта и подготовке массовых беспорядков. Белорусское агентство БелТА писало, что россияне приехали в страну, чтобы дестабилизировать обстановку в преддверии выборов президента 9 августа. В Кремле задержание назвали безосновательным. 14 августа Минск передал россиян Москве.