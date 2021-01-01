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Порошенко назвал себя автором операции против «боевиков ЧВК» в Белоруссии

Экс-президент Украины утверждает, что санкционировал операцию против «боевиков ЧВК» еще в 2018 году. Группа россиян была задержана в Белоруссии в июле, Киев требовал выдать ему часть задержанных, но в августе их передали Москве
Петр Порошенко
Петр Порошенко (Фото: Сергей Плачков / ТАСС)

Бывший президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко заявил, что именно он инициировал операцию по задержанию в Белоруссии 33 россиян, которых Минск назвал бойцами частной военной компании (ЧВК) Вагнера.

В эфире украинского «Пятого канала» Порошенко сказал, что санкционировал проведение этой операции в конце 2018 года, когда был верховным главнокомандующим Вооруженных сил Украины.

На Украине назвали причины провала операции по задержанию «вагнеровцев»
Политика
Фото:КГБ РБ / AP

Срыв операции экс-президент Украины назвал госизменой, отметив, что за ним стоят «конкретные лица». «Я не дам закрыть, заговорить, оболгать или ускользнуть от ответственности за совершение преступления, государственной измены. Усилиями десятков украинских героев, которые имели целью привлечь в Украину и судить тех, кто причастен к сбиванию самолета MH17», — сказал Порошенко.

Группу из 33 человек задержали в Белоруссии 29 июля. В белорусском КГБ заявили, что задержанные оказались сотрудниками ЧВК, в их отношении возбудили уголовные дела о подготовке теракта и подготовке массовых беспорядков. Белорусское агентство БелТА писало, что россияне приехали в страну, чтобы дестабилизировать обстановку в преддверии выборов президента 9 августа. В Кремле задержание назвали безосновательным. 14 августа Минск передал россиян Москве.

Власти Украины требовали выдачи части задержанных, поскольку Киев подозревает их в терроризме и участии в конфликте в Донбассе. Украинский президент Владимир Зеленский назвал решение Минска передать задержанных Москве несправедливым.

Путин списал задержание «боевиков ЧВК» на акцию спецслужб Украины и США
Политика
Фото:КГБ РБ / AP

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В конце августа президент Владимир Путин заявил, что россиян «использовали втемную», выманив в Белоруссию. По его словам, за операцией стоят украинские и американские спецслужбы. О том, что к ней причастен Киев, ранее писали СМИ, ссылаясь на источники, в частности, «Комсомольская правда», «Украинская правда» и главред портала «Цензор.нет» Юрий Бутусов. Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак назвал эти данные «хорошо продуманной и спланированной дезинформационной кампанией», однако позже Служба безопасности Украины (СБУ) признала, что собирала доказательную базу по россиянам перед их задержанием в Белоруссии.

Автор
Наталия Анисимова
Петр Порошенко Белоруссия Украина спецоперация
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Украина заявила о непричастности к операции «боевиков ЧВК» в Белоруссии
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