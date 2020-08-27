Путин списал задержание «боевиков ЧВК» на акцию спецслужб Украины и США

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Спецслужбы Украины и США «выманили» россиян в Белоруссию, представив их в качестве «возможной ударной силы» перед выборами главы республики. Об этом заявил президент Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 24».

«Это акция спецслужб. Людей втемную использовали для того, чтобы переместить на территорию Белоруссии, поставили перед ними совершенно легальные цели. Они должны были, как им сказали, выехать в третьи страны для абсолютно легальной работы. <...> На самом деле их затащили на территорию Белоруссии и представили в качестве возможной ударной силы для раскачивания ситуации в ходе предвыборной кампании, что абсолютно не соответствовало действительности», — сказал Путин.

По его словам, кто за этим стоял, «сейчас очевидно».

«Операция эта украинских спецслужб совместно с американскими. Сейчас это достоверно известно. Некоторые участники этого процесса, ну или наблюдатели, люди хорошо информированные, даже не скрывают теперь этого», — заявил президент.