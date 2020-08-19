Украина заявила о непричастности к операции «боевиков ЧВК» в Белоруссии

Андрей Ермак (Фото: Pavlo Gonchar / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак назвал дезинформацией сообщения в СМИ о причастности Украины к операции «боевиков ЧВК» в Белоруссии. Об этом он заявил в интервью украинскому порталу LB.ua.

По мнению Ермака, это выглядит как «хорошо продуманная и спланированная дезинформационная кампания», которая направлена на «раскол украинского общества». Он выразил удивление, что украинцы сами распространяли эту информацию.

В газете «Комсомольская правда» 6 августа была опубликована статья «Арест 33 россиян в Минске оказался провокацией спецслужб Украины». Издание ссылалось на собственный источник, который утверждал, что операцию организовали украинские спецслужбы. Группу якобы собрали из бывших бойцов ЧВК Вагнера, которых завербовал человек, представившийся Сергеем Петровичем из «Роснефти». Задержанные верили, что им придется лететь по маршруту Москва — Минск — Стамбул — Гавана — Каракас, но полученные ими билеты были фальшивкой, говорилось в статье.

Позже эту информацию подтвердили главный редактор украинского портала «Цензор.нет» Юрий Бутусов и источники издания «Украинская правда» в ГУР и СБУ. По их информации, 25 июля сотрудники ЧВК должны были вылететь из Минска в Стамбул. Во время полета было запланировано, что самолет экстренно сядет на Украине из-за плохого самочувствия одного из пассажиров. Его роль должен был сыграть агент СБУ, а после посадки россиян хотели задержать. Планировалось использовать их для обмена пленными с Россией.