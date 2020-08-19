Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 19 августа
USD ЦБ: 73,43 (+0,46) Инвестиции, 18 авг, 12:42
Курс евро на 19 августа
EUR ЦБ: 87,34 (+0,87) Инвестиции, 18 авг, 12:42
В Калифорнии из-за лесных пожаров введен режим ЧС. Фоторепортаж Общество, 13:09  Реконструкцию Политехнического музея завершит совладелец группы «Гута» Бизнес, 13:06 Как технологии облегчают жизнь людям с инвалидностью Партнерский материал, 13:04 Украина заявила о непричастности к операции «боевиков ЧВК» в Белоруссии Политика, 12:58 Глава Башкирии допустил выкуп акций претендента на Куштау после протестов Общество, 12:55 МВД Белоруссии сообщило о двух задержанных у Минского тракторного завода Общество, 12:48 Забастовки на крупнейших предприятиях Белоруссии. Главное Политика, 12:48 Лукашенко заявил об отсутствии в Белоруссии военных из других стран Политика, 12:47 Telegram-канал опубликовал стикеры в поддержку Лукашенко с овцами и ОМОН Общество, 12:44 Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное Политика, 12:40 Финляндия восстановила ограничения на границе для въезжающих из 10 стран Общество, 12:40 «Барселона» объявила о назначении Кумана на пост главного тренера Спорт, 12:40 МСП Банк профинансировал расширение самарского агропредприятия «Нива» Пресс-релиз, 12:38 Лукашенко пообещал выдать оппозиции метлы и лопаты вместо портфелей Политика, 12:36
Выборы в Белоруссии ,  
0 

Украина заявила о непричастности к операции «боевиков ЧВК» в Белоруссии

Андрей Ермак
Андрей Ермак (Фото: Pavlo Gonchar / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак назвал дезинформацией сообщения в СМИ о причастности Украины к операции «боевиков ЧВК» в Белоруссии. Об этом он заявил в интервью украинскому порталу LB.ua.

По мнению Ермака, это выглядит как «хорошо продуманная и спланированная дезинформационная кампания», которая направлена на «раскол украинского общества». Он выразил удивление, что украинцы сами распространяли эту информацию.

В газете «Комсомольская правда» 6 августа была опубликована статья «Арест 33 россиян в Минске оказался провокацией спецслужб Украины». Издание ссылалось на собственный источник, который утверждал, что операцию организовали украинские спецслужбы. Группу якобы собрали из бывших бойцов ЧВК Вагнера, которых завербовал человек, представившийся Сергеем Петровичем из «Роснефти». Задержанные верили, что им придется лететь по маршруту Москва — Минск — Стамбул — Гавана — Каракас, но полученные ими билеты были фальшивкой, говорилось в статье.

Жена блогера против президента, споры с Россией и «боевики» ЧВК Вагнера
Политика
Фото: Сергей Гриц / AP

Позже эту информацию подтвердили главный редактор украинского портала «Цензор.нет» Юрий Бутусов и источники издания «Украинская правда» в ГУР и СБУ. По их информации, 25 июля сотрудники ЧВК должны были вылететь из Минска в Стамбул. Во время полета было запланировано, что самолет экстренно сядет на Украине из-за плохого самочувствия одного из пассажиров. Его роль должен был сыграть агент СБУ, а после посадки россиян хотели задержать. Планировалось использовать их для обмена пленными с Россией.

Однако операцию перенесли на 30 июля, после просьбы главы офиса президента Андрея Ермака. Он считал, что задержание россиян может помешать началу очередного перемирия в Донбассе, которое должно было вступить в силу 27 июля. Источники изданий утверждают, что до 30 июля россиян разместили в санатории под Минском. За день до их вылета они были задержаны белорусскими силовиками. Как утверждают источники «Украинской правды», к этому моменту о спецоперации узнала ФСБ России.

В СБУ информацию о возможной спецоперации назвали фейком.

Читайте на РБК Pro
Как ставка на одного суперуправленца загнала Fiat в тупик — Bloomberg Все будет TikTok: как китайский стартап стал вторым по стоимости в мире Вечеринка среди швейных машинок: как запустить свой бренд одежды Поручим это Китаю: почему в России почти не выращивают рыбу

Россияне были задержаны в Белоруссии 29 июля. В КГБ республики докладывали, что 32 гражданина России оказались бойцами частной военной компании (ЧВК) Вагнера. В отношении задержанных завели уголовные дела о подготовке теракта и подготовке массовых беспорядков.


Государственное агентства БелТА сообщало, что россияне прибыли в Белоруссию для дестабилизации обстановки в стране в преддверии президентских выборов. В Кремле эти обвинения назвали инсинуациями и сочли задержание россиян безосновательным.

После президентских выборов, 14 августа белорусские власти передали России 32 задержанных.

Теги: Украина, Белоруссия, ЧВК Вагнера
Материалы по теме
В Белоруссии сообщили о задержании бойцов ЧВК Вагнера. Главное
Политика
В Госдуме прокомментировали задержание «бойцов ЧВК Вагнера» в Белоруссии
Политика
Задержание «бойцов ЧВК Вагнера» в Белоруссии. Фоторепортаж
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter