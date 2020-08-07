«Роснефть» отвергла причастность к задержанным в Белоруссии «боевикам»

Нефтяная компания выступила с заявлением после публикаций «Комсомольской правдой» версии об организации появления в Белоруссии российских «боевиков» украинскими спецслужбами

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Компания «Роснефть» и ее дочерние структуры не имеют никакого отношения к событиям в Белоруссии, а все упоминания ее структур и сотрудников в связи с этими событиями являются вымыслом и провокацией. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании.

«Все упоминания компании «Роснефть», ее дочерних обществ и сотрудников в связи с данными событиями являются вымыслом и провокацией. Упомянутый (в статье «Комсомольской правды») бывший руководитель компании «РН-Запад» Сергей Рустамов уже в течение года не работает в Минске, постоянно проживает в Самаре и в течение последнего года из города не выезжал, его подпись и печать общества грубо подделаны, как и все остальные реквизиты компании», — сообщила пресс-служба «Роснефти».

В компании также уточнили, что «никто из иных лиц, упомянутых в статье в связи с компанией, никогда в «Роснефти» не работал и не имел к ней никакого отношения».

Вечером 6 августа в газете «Комсомольская правда» была опубликована статья «Арест 33 россиян в Минске оказался провокацией спецслужб Украины». В ней источник издания в спецслужбах сообщал, что группа россиян, задержанных властями Белоруссии 29 июля, въехала в республику по поддельным трудовым договорам, заключенных якобы со структурами «Роснефти». При этом в статье утверждалось, что руководитель структуры «Роснефти» Рустамов не мог подписать такие договора, поскольку к тому времени уже год не работал в Белоруссии.