«Роснефть» отвергла причастность к задержанным в Белоруссии «боевикам»

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 8 августа
USD ЦБ: 73,64 (+0,6) Инвестиции, 12:42
Курс евро на 8 августа
EUR ЦБ: 87,17 (+0,55) Инвестиции, 12:42
В Челябинской области продлили режим ограничений по коронавирусу Общество, 14:57 Экс-глава протокола Ельцина увидел «заскоки» Лукашенко в словах о Путине Политика, 14:49 Как достичь баланса между работой и отдыхом и откуда черпать вдохновение РБК Стиль и Поклонная 9, 14:45 Лукашенко назвал пандемию COVID-19 политической и экономической войной Политика, 14:42 В депздраве Москвы назвали первых участников вакцинации от коронавируса Общество, 14:39 Профессор Сколтеха — РБК: «Перекладывание функций на ИИ — опасный тренд» Индустрия 4.0, 14:30  В Сочи полицейские нашли бегавших по мемориалу подростков Общество, 14:23 Российского бизнесмена Бажанова объявили в международный розыск Общество, 14:19 Лепс отказался выступать в Белоруссии за день до выборов Политика, 14:18 В Минздраве назвали сроки регистрации российской вакцины от коронавируса Общество, 14:16 Fintech API: какие бизнес-возможности открывает новая технология Сбербанк РБК и Сбербанк, 14:15 Какие технологии стали востребованы в фитнес-клубах во время пандемии Pro, 14:12 Адвокат полицейского из дела Голунова попросит допросить Колокольцева Общество, 14:10 Коломойский назвал источник вложенных в США «украденных миллиардов» Бизнес, 14:09
Выборы в Белоруссии ,  
0 

«Роснефть» отвергла причастность к задержанным в Белоруссии «боевикам»

Нефтяная компания выступила с заявлением после публикаций «Комсомольской правдой» версии об организации появления в Белоруссии российских «боевиков» украинскими спецслужбами
Роснефть ROSN ₽366,7 -0,62% Купить
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Компания «Роснефть» и ее дочерние структуры не имеют никакого отношения к событиям в Белоруссии, а все упоминания ее структур и сотрудников в связи с этими событиями являются вымыслом и провокацией. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании.

«Все упоминания компании «Роснефть», ее дочерних обществ и сотрудников в связи с данными событиями являются вымыслом и провокацией. Упомянутый (в статье «Комсомольской правды») бывший руководитель компании «РН-Запад» Сергей Рустамов уже в течение года не работает в Минске, постоянно проживает в Самаре и в течение последнего года из города не выезжал, его подпись и печать общества грубо подделаны, как и все остальные реквизиты компании», — сообщила пресс-служба «Роснефти».

В компании также уточнили, что «никто из иных лиц, упомянутых в статье в связи с компанией, никогда в «Роснефти» не работал и не имел к ней никакого отношения».

Избежавший задержания в Белоруссии описал схему с «боевиками»
Политика
Фото: AP

Вечером 6 августа в газете «Комсомольская правда» была опубликована статья «Арест 33 россиян в Минске оказался провокацией спецслужб Украины». В ней источник издания в спецслужбах сообщал, что группа россиян, задержанных властями Белоруссии 29 июля, въехала в республику по поддельным трудовым договорам, заключенных якобы со структурами «Роснефти». При этом в статье утверждалось, что руководитель структуры «Роснефти» Рустамов не мог подписать такие договора, поскольку к тому времени уже год не работал в Белоруссии.

«На границе с Белоруссией россияне показали свои копии договоров с компанией «РН-Запад». <...> Стоит ли говорить, что договоры эти — липовые, реквизиты и печати — поддельные, а якобы подписавший их руководитель фирмы Рустамов давно живет в Самаре, а не в Минске. То есть фальшивка на сто процентов», — утверждалось в статье.

По данным источника «Комсомольской правды», операция была организована украинским спецслужбами.По утверждению издания, группа была собрана из бывших бойцов ЧВК Вагнера, завербованных человеком, представлявшимся Сергеем Петровичем. Задержанные верили, что им придется лететь по маршруту Москва — Минск — Стамбул — Гавана — Каракас, однако полученные ими билеты были фальшивкой.

Читайте на РБК Pro
РБК Pro: как основатель Nike ведет конкурентную борьбу РБК Pro: как варенье довело семью фермеров до списка S&P 500 РБК Pro: жизнь и смерть компаний. Видео из цикла с Ицхаком Адизесом Так себе впечатления: как коронакризис заставит миллениалов повзрослеть

Зеленский и Лукашенко обсудили выдачу Киеву задержанных «боевиков»
Политика
Владимир Зеленский

Размещением россиян в Минске занималась некая Лариса Николаевна Самарина, которая представилась сотрудницей российского посольства в Стамбуле и по совместительству «специалистом «Роснефти».

Группа россиян была задержана в Белоруссии 29 июля, власти страны назвали их «боевиками» частной военной компании Вагнера. Москва заявила, что все они являлись сотрудниками ЧОП, были в Белоруссии транзитом и направлялись в одну из стран Латинской Америки. Президент Александр Лукашенко заявил, что на допросах задержанные «боевики» рассказали о цели поездки — по его словам, это была Белоруссия, а все другие версии президент назвал враньем.

Украинская Генпрокуратура заявила, что будет добиваться экстрадиции тех из задержанных, которые участвовали в боях в Донбассе. 

Автор: Владислав Гордеев
Теги: Роснефть, Белоруссия, ЧВК Вагнера
Материалы по теме
Журналист заявил об обещании Лукашенко выдать «боевиков» России и Украине
Политика
Зеленский и Лукашенко обсудили выдачу Киеву задержанных «боевиков»
Политика
Избежавший задержания в Белоруссии описал схему с «боевиками»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter