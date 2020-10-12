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На Украине назвали причины провала операции по задержанию «вагнеровцев»

Это произошло из-за предательства в высших кругах украинской власти. По словам человека, представившегося сотрудником украинских спецслужб, Киев выманивал россиян, которые воевали в Донбассе
Фото:КГБ РБ / AP
Фото: КГБ РБ / AP

За задержанием в Белоруссии 33 россиян, которых считали бойцами ЧВК Вагнера, стоит украинская разведка. Их задачей было выманить в Украину «боевиков», принимавших участие в вооруженных действиях в Донбассе, однако операция провалилась. Об этом в эфире телеканала «Прямой» рассказал представитель спецслужб под псевдонимом Богдан.

По его словам, идея выманить «российских наемников» на Украину возникла среди оперативников Главного управления разведки Министерства обороны. Для этого спецслужбы решили вербовать группу россиян для работу якобы в Венесуэле. Чтобы избежать подозрений, в группу принимали не только участников боевых действий в Донбассе.

Как утверждает Богдан, у спецслужб было все готово, чтобы самолет с россиянами приземлился под Киевом. «Все было готово заранее. Они бы садились в аэропорту Борисполь на самолете, и не надо было ждать некоторое время, чтобы понять, а что им вообще предъявить. Были применены дополнительные рычаги, и самолет сел бы на 100%», — заявил собеседник телеканала.

Путин списал задержание «боевиков ЧВК» на акцию спецслужб Украины и США
Политика
Фото:КГБ РБ / AP

Вылет российских граждан из Белоруссии был запланирован на 24 июля. Однако на совещании у президента Украины Владимира Зеленского в этот же день глава его офиса Андрей Ермак предложил перенести операцию на 30 июля из-за установившегося накануне перемирия в Донбассе.

В итоге украинская разведка, как утверждает Богдан, была вынуждена покупать «вагнеровцам» новые билеты и селить их в санаторий под Минском. Но за день до их вылета россиян задержал КГБ Белоруссии.

Собеседник телеканала заявил, что провал операции связан с предательством в высших кругах власти. «У нас на самом высоком руководстве государства сидит «крыса». Такая огромная «крыса», явно с возможностями позвонить кому-то туда и сказать об этом», — сообщил Богдан. Он добавил, что после такого исхода операции в кадровом составе украинских спеслужб началась «зачистка» — их уволили, а затем возбудили уголовные дела.

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Краснов заявил о причастности иностранных спецслужб к делу ЧВК в Минске
Общество
Игорь Краснов

Как сообщал в августе «Обозреватель», агент Национального антикоррупционного бюро Евгений Шевченко заявлял, что к срыву операции по задержанию «вагнеровцев» причастен глава Офиса президента Андрей Ермак. Об этом же сообщал и журналист Юрий Бутусов.

19 августа Служба безопасности Украины в Telegram-канале опровергла информацию об участии разведки в операции по «выманиванию россиян». Однако после открытия уголовного производства СБУ подвердила на суде, что собирала доказательную базу по россиянам перед их задержанием в Белоруссии.

Задержанный в Минске «боевик ЧВК» назвал свою версию произошедшего
Общество
Фото:КГБ Белоруссии / AP

33 россиян задержали в Белоруссии 29 июля. Изначально КГБ республики назвала их наемниками из частной военной компании Вагнера и обвинила в подготовке провокаций перед президентскими выборами. Киев заявил, что некоторые из россиян подозреваются в террористической деятельности на Украине и потребовал их выдачи. Однако 14 августа Минск снял с задержанных все обвинения и передал России.

В конце августа президент Владимир Путин заявил, что россиян «использовали втемную», выманив в Белоруссию. По его словам, за операцией стоят украинские и американские спецслужбы.

Автор
Михаил Котляр
Украина Россия Белоруссия ЧВК Вагнера
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