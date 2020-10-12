На Украине назвали причины провала операции по задержанию «вагнеровцев»

Это произошло из-за предательства в высших кругах украинской власти. По словам человека, представившегося сотрудником украинских спецслужб, Киев выманивал россиян, которые воевали в Донбассе

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За задержанием в Белоруссии 33 россиян, которых считали бойцами ЧВК Вагнера, стоит украинская разведка. Их задачей было выманить в Украину «боевиков», принимавших участие в вооруженных действиях в Донбассе, однако операция провалилась. Об этом в эфире телеканала «Прямой» рассказал представитель спецслужб под псевдонимом Богдан.

По его словам, идея выманить «российских наемников» на Украину возникла среди оперативников Главного управления разведки Министерства обороны. Для этого спецслужбы решили вербовать группу россиян для работу якобы в Венесуэле. Чтобы избежать подозрений, в группу принимали не только участников боевых действий в Донбассе.

Как утверждает Богдан, у спецслужб было все готово, чтобы самолет с россиянами приземлился под Киевом. «Все было готово заранее. Они бы садились в аэропорту Борисполь на самолете, и не надо было ждать некоторое время, чтобы понять, а что им вообще предъявить. Были применены дополнительные рычаги, и самолет сел бы на 100%», — заявил собеседник телеканала.

Вылет российских граждан из Белоруссии был запланирован на 24 июля. Однако на совещании у президента Украины Владимира Зеленского в этот же день глава его офиса Андрей Ермак предложил перенести операцию на 30 июля из-за установившегося накануне перемирия в Донбассе.