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СМИ назвали отправку «боевиков ЧВК» в Белоруссию спецоперацией Украины

Поездку «боевиков ЧВК» в Белоруссию якобы организовали украинские спецслужбы, которые планировали затем переправить их на Украину, сообщили СМИ. По их данным, спецоперация провалилась из-за утечки информации
Фото: КГБ Белоруссии / AP
Фото: КГБ Белоруссии / AP

Поездка «боевиков ЧВК» в Белоруссию была частью спецоперации Службы безопасности (СБУ) и Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, которая сорвалась из-за утечки информации. Об этом в Facebook заявил главный редактор украинского портала «Цензор.нет» Юрий Бутусов и сообщили источники «Украинской правды» в ГУР и СБУ.

По их информации, спецоперацию с целью заполучить россиян, которые участвовали в боевых действиях в Донбассе, СБУ и Минобороны страны якобы начали более года назад. Задержанных планировалось использовать для обмена пленными с Россией, сообщили источники «Украинской правды» и «Цензор.нет».

Сотрудники спецслужб связались с мужчинами и предложили им охранять нефтяные объекты в Венесуэле. По плану, утверждают источники «Украинской правды» и «Цензор.нет», 25 июля группа должна была вылететь из Минска в Стамбул, после чего самолет должен был экстренно сесть на Украине из-за плохого самочувствия одного из пассажиров. Его роль должен был сыграть агент СБУ, а после посадки россиян бы задержали, сообщили источники.

По информации собеседников «Украинской правды» и «Цензор.нет», 24 июля о завершающей фазе операции доложили президенту Украину Владимиру Зеленскому. На совещании присутствовали несколько человек, в том числе глава офиса президента Андрей Ермак. Как сообщили источники, он попросил перенести операцию, объяснив это тем, что задержание россиян помешает началу очередного перемирия в Донбассе, которое должно было вступить в силу 27 июля. После этого Зеленский якобы поручил перенести операцию на 30 июля. На это время россиян разместили в санатории под Минском. 29 июля их задержали. Как утверждают источники «Украинской правды», к этому моменту о спецоперации узнала ФСБ России.

Белоруссия отпустила задержанных «боевиков ЧВК»
Политика
Фото: КГБ Белоруссии / AP

3 августа Зеленский якобы вновь собрал совещание. На нем начальник ГУР Василий Бурба сообщил, что операция провалилась из-за предательства. Он потребовал провести расследование и проверить на полиграфе тех, кто был на совещании. Как утверждают источники «Украинской правды» и «Цензор.нет», Зеленский проверку начинать не стал и уволил Бурбу.

Группу россиян в Белоруссии задержали в конце июля. Власти республики назвали их «боевиками частной военной компании (ЧВК) Вагнера», в отношении мужчин завели уголовные дела о подготовке теракта и подготовке массовых беспорядков. Госагентство БелТА заявляло, что «боевики» планировали дестабилизировать обстановку в Белоруссии перед выборами президента 9 августа.

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Москва эти обвинения опровергла. Как сообщили посол России в Минске Дмитрий Мезенцев и российский МИД, задержанные транзитом направлялись через Минск в Стамбул, но опоздали на рейс. По словам консула Кирилла Плетнева, пунктом назначения была одна из стран Латинской Америки.

О том, что 32 из 33 задержанных россиян вернулись на родину, Генпрокуратура России сообщила 14 августа. Еще один мужчина, у которого было и белорусское гражданство, остался в республике.

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Владимир Зеленский

Помимо России выдачи задержанных добивался и офис генпрокурора Украины. 28 из 33 мужчин на Украине подозревали в «активном участии в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций ЛНР и ДНР», и в стране их уже заочно арестовали. В офисе генпрокурора Украины сообщали, что среди этих 28 человек только девять имеют украинское гражданство.

Москва украинского гражданства задержанных не признала. «Они все россияне», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Российский МИД и Мезенцев ситуацию с задержанием россиян назвали провокацией из «третьей страны», целью которой было осложнить отношения между Москвой и Минском. О том, что к нему могли быть причастны спецслужбы Украины, также писала со ссылкой на источник в спецслужбах газета «Комсомольская правда», которая 6 августа выпустила материал под названием «Арест 33 россиян в Минске оказался провокацией спецслужб Украины». По словам собеседника издания, россиянам предложили работу по охране нефтяных объектов в Венесуэле, заключив с ними поддельные трудовые договоры. Купленные для россиян билеты из Минска в Стамбул позднее аннулировали и попросили их задержаться в Белоруссии до 30 июля, отметил он.

Автор: Виктория Полякова
Теги: СБУ Украины, Белоруссия
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