СМИ назвали отправку «боевиков ЧВК» в Белоруссию спецоперацией Украины

Поездку «боевиков ЧВК» в Белоруссию якобы организовали украинские спецслужбы, которые планировали затем переправить их на Украину, сообщили СМИ. По их данным, спецоперация провалилась из-за утечки информации

Фото: КГБ Белоруссии / AP

Поездка «боевиков ЧВК» в Белоруссию была частью спецоперации Службы безопасности (СБУ) и Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, которая сорвалась из-за утечки информации. Об этом в Facebook заявил главный редактор украинского портала «Цензор.нет» Юрий Бутусов и сообщили источники «Украинской правды» в ГУР и СБУ.

По их информации, спецоперацию с целью заполучить россиян, которые участвовали в боевых действиях в Донбассе, СБУ и Минобороны страны якобы начали более года назад. Задержанных планировалось использовать для обмена пленными с Россией, сообщили источники «Украинской правды» и «Цензор.нет».

Сотрудники спецслужб связались с мужчинами и предложили им охранять нефтяные объекты в Венесуэле. По плану, утверждают источники «Украинской правды» и «Цензор.нет», 25 июля группа должна была вылететь из Минска в Стамбул, после чего самолет должен был экстренно сесть на Украине из-за плохого самочувствия одного из пассажиров. Его роль должен был сыграть агент СБУ, а после посадки россиян бы задержали, сообщили источники.

По информации собеседников «Украинской правды» и «Цензор.нет», 24 июля о завершающей фазе операции доложили президенту Украину Владимиру Зеленскому. На совещании присутствовали несколько человек, в том числе глава офиса президента Андрей Ермак. Как сообщили источники, он попросил перенести операцию, объяснив это тем, что задержание россиян помешает началу очередного перемирия в Донбассе, которое должно было вступить в силу 27 июля. После этого Зеленский якобы поручил перенести операцию на 30 июля. На это время россиян разместили в санатории под Минском. 29 июля их задержали. Как утверждают источники «Украинской правды», к этому моменту о спецоперации узнала ФСБ России.