В Подмосковье сбили летевший к Москве беспилотник

В Подмосковье сбит беспилотник, летевший к Москве, сообщил мэр Сергей Собянин.

«Сегодня силами ПВО в Воскресенском районе уничтожен беспилотник, летевший по направлению к Москве. Предварительно пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы работают на месте произошедшего», — написал мэр.

Ранее два столичных аэропорта — Внуково и Домодедово, — ограничили прием рейсов, несколько десятков вылетов и прилетов были задержаны, часть самолетов перенаправили в Шереметьево. Baza сообщила, что в столичных аэропортах ввели план «Ковер».

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