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Атаки беспилотников на Москву ,  
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В Подмосковье сбили летевший к Москве беспилотник

Собянин: сбит беспилотник, летевший к Москве, пострадавших нет
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Атаки беспилотников на Москву

В Подмосковье сбит беспилотник, летевший к Москве, сообщил мэр Сергей Собянин.

«Сегодня силами ПВО в Воскресенском районе уничтожен беспилотник, летевший по направлению к Москве. Предварительно пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы работают на месте произошедшего», — написал мэр.

Ранее два столичных аэропорта — Внуково и Домодедово, — ограничили прием рейсов, несколько десятков вылетов и прилетов были задержаны, часть самолетов перенаправили в Шереметьево. Baza сообщила, что в столичных аэропортах ввели план «Ковер».

Материал дополняется.

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Персоны
беспилотники Сергей Собянин
Сергей Собянин фото

Сергей Собянин

Мэр Москвы

21 июня 1958 года