Подоляк пообещал больше атак «неустановленных дронов»

Глава офиса президента Украины Подоляк: атак дронов на Россию будет больше

Россию ждет больше атак «неустановленных дронов», заявил советник главы офиса Украины Михаил Подоляк. В Кремле назвали атаки дронов на Москву террористическими ударами

Фото: Андрей Любимов / РБК

Атак «неопознанных дронов» на Россию будет становиться больше, заявил глава офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Накануне, в ночь на 30 июля и в ночь на 1 августа, одна из башен «Москва-Сити», где располагаются правительственные учреждения, была атакована с помощью беспилотных летательных аппаратов. Как заявили в Минобороны, этот беспилотник был подавлен системой радиоэлектронной борьбы, из-за чего потерял управление. Здание получило повреждения. Еще несколько дронов были сбиты силами ПВО в ночь на 30 июля в Одинцовском районе, а 1 августа — в Одинцовском и Наро-Фоминском районах Подмосковья.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя последние атаки, сообщил, что Киев прибегает к тактике «нанесения террористических ударов», поскольку не имеет успехов в ходе контрнаступления, однако согласился, что в связи с этим существует «очевидная угроза».

Это не первые атаки дронов на Москву, различные объекты в столице получали повреждения из-за беспилотников с начала мая. Тогда несколько БПЛА пытались нанести удар по Кремлю. Аппараты вывели из строя, никто не пострадал.

В последние дни мэр Москвы Сергей Собянин несколько раз сообщал о новых атаках: так, беспилотник сбили силы Минобороны в ночь на 28 июля. По данным военного ведомства, дрон собирался атаковать объекты в Подмосковье. Ни мэр, ни Минобороны не уточнили, где именно сбили аппарат. 24 июля два дрона ударили по двум зданиям в Москве — на Комсомольском проспекте, 17, и по бизнес-центру на проспекте Лихачева. Источники AFP и «Украинской правды» в Минобороны Украины сообщили, что эта атака была специальной операцией» Главного управления разведки Украины.



Москва возлагала ответственность за атаки беспилотников на Киев. В частности, официальный представитель МИДа Мария Захарова говорила, что в связи с атаками на объекты в столице киевский режим является террористическим и имеет все признаки международной организованной преступной группировки.

Расположение атакованных беспилотниками жилых домов в Москве и предварительный список мест падения сбитых беспилотников в Московской области (Фото: сервис «Яндекс.Карты»)

Расположение атакованных беспилотниками жилых домов в Москве и предварительный список мест падения сбитых беспилотников в Московской области (Фото: сервис «Яндекс.Карты»)

ООН осудила атаки дронов на «Москва-Сити». Заместитель официального представителя генерального секретаря организации Фархан Хак сообщил, что организация выступает против атак на гражданскую инфраструктуру.

Украина намеревается закупить для своих вооруженных сил в этом году до 200 тыс. беспилотников различных модификаций, говорил в начале июня CNN глава службы специальной связи и защиты информации Украины Юрий Щиголь, который занимается закупкой дронов для ВСУ. По словам Щиголя, серийным производством дронов на Украине занимается около 30 компаний.