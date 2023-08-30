Захарова назвала атаку дронов по регионам России агонией Киева
Мария Захарова назвала атаку дронов по регионам России агонией Киева
Попытки Украины атаковать беспилотниками российские территории говорят об агонии Киева, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
«Очевидна агония киевского режима, эта тупая ненависть и злоба. <...> Абсолютная тупиковость», — сказала Захарова. По ее словам, у киевского режима нет перспектив собственного развития, единственный вариант — следовать сценарию Запада.
В ночь на 30 августа украинские беспилотники атаковали семь регионов России: Брянск, Севастополь, Псков, а также Калужскую, Рязанскую, Орловскую и Московскую области. О пострадавших не сообщалось.
В Пскове удару подвергся военно-гражданский аэродром. По данным ТАСС, повреждения получили четыре военно-транспортных самолета Ил-76.