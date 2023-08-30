branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 30 августа
EUR ЦБ: 103,48 (+0,23) Инвестиции, 29 авг, 16:00 Курс доллара на 30 августа
USD ЦБ: 95,71 (+0,24) Инвестиции, 29 авг, 16:00
Российский инвестор вывел из Euroclear разблокированные активы на $2 млн Инвестиции, 13:34
Как расширять свой ИТ-бизнес за счет продаж в облаках РБК и Yandex Cloud, 13:33
Цена нефти Brent превысила $86 за баррель впервые с 15 августа Инвестиции, 13:28
Песков назвал нежизнеспособными переговоры о западных гарантиях Украине Политика, 13:18
Овечкин рассказал о просьбе Трампа передать привет Путину Спорт, 13:18
Morgan Stanley допустил рост индекса S&P 500 к 5000 пунктам к концу года Инвестиции, 13:16
Роботы, камыш и колобки: какие технологии применяют для очистки водоемов 13:10
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Солиста Backstreet Boys Ника Картера в третий раз обвинили в насилии Life, 13:09
«Синара» спрогнозировала снижение курса доллара до ₽85–90 Инвестиции, 13:06
Советник Зеленского назвал папу римского инструментом пропаганды России Политика, 13:06
Песков заявил, что эксперты изучают маршруты дронов в Псковской области Политика, 13:06
Тарасова сочла «предательством» поведение пропавшей фигуристки Спорт, 13:05
Chery объявил цены на Tiggo 8 Pro Max в России Авто, 13:05
Кремль назвал преждевременным обнародование даты визита Путина в Китай Политика, 13:04
Военная операция на Украине ,  
0 

В Калужской области сбили еще один беспилотник

Шапша: в Калужской области ПВО сбили еще один беспилотник
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Калужской области сбили еще один беспилотник, сообщил в телеграм-канале губернатор региона Владислав Шапша. Это третья атака на регион за сутки — ранее один дрон сбили силами ПВО, второй попал в резервуар для нефтепродуктов.

«Обломки беспилотника упали вне населенных пунктов», — написал Шапша. Пострадавших и разрушений нет, добавил губернатор.

Глава региона также сообщил, что в Дзержинском районе региона подорвалась взрывчатка, которая осталась после сбитого ночью дрона. Группа снайперов уничтожила груз, о пострадавших не сообщается.

Калужскую область атаковали дронами ночью, около 2:00. Один беспилотник сбили в Сухиничском районе, другой попал в пустой резервуар для хранения нефтепродуктов в Дзержинском районе. Из-за попадания БПЛА в резервуар начался пожар.

В ночь с 29 на 30 августа семь российских регионов сообщили об атаках или о попытках атак беспилотников.

Теги
Владислав Шапша Калужская область беспилотники ПВО
Материалы по теме
В Калужской области беспилотник попал в резервуар для нефтепродуктов
Политика
Калужский губернатор сообщил о работе ПВО в регионе
Политика
Жителя Калужской области задержали по подозрению в подготовке теракта
Политика