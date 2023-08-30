Шапша: в Калужской области ПВО сбили еще один беспилотник

В Калужской области сбили еще один беспилотник

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Калужской области сбили еще один беспилотник, сообщил в телеграм-канале губернатор региона Владислав Шапша. Это третья атака на регион за сутки — ранее один дрон сбили силами ПВО, второй попал в резервуар для нефтепродуктов.

«Обломки беспилотника упали вне населенных пунктов», — написал Шапша. Пострадавших и разрушений нет, добавил губернатор.

Глава региона также сообщил, что в Дзержинском районе региона подорвалась взрывчатка, которая осталась после сбитого ночью дрона. Группа снайперов уничтожила груз, о пострадавших не сообщается.

Калужскую область атаковали дронами ночью, около 2:00. Один беспилотник сбили в Сухиничском районе, другой попал в пустой резервуар для хранения нефтепродуктов в Дзержинском районе. Из-за попадания БПЛА в резервуар начался пожар.

В ночь с 29 на 30 августа семь российских регионов сообщили об атаках или о попытках атак беспилотников.