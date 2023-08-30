Политика ,
0
В Подмосковье вслед за еще четырьмя регионами сбили украинский дрон
Минобороны: в Рузском районе Подмосковья сбили украинский дрон
В Рузском районе Московской области потерпел крушение украинский беспилотник, сообщило Минобороны.
«Около 3:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа — бесплиотник перехвачен и потерпел крушение», — сказано в сообщении.
Ранее этой ночью в четырех областях было сбито минимум шесть дронов. В Пскове и Севастополе были отражены атаки беспилотников.
Материал дополняется