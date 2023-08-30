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В Подмосковье вслед за еще четырьмя регионами сбили украинский дрон

Минобороны: в Рузском районе Подмосковья сбили украинский дрон

В Рузском районе Московской области потерпел крушение украинский беспилотник, сообщило Минобороны.

«Около 3:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа — бесплиотник перехвачен и потерпел крушение», — сказано в сообщении.

Ранее этой ночью в четырех областях было сбито минимум шесть дронов. В Пскове и Севастополе были отражены атаки беспилотников.

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