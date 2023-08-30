Минобороны заявило о перехвате двух дронов в Брянской области и ракеты в Крыму

Минобороны заявило о перехвате дронов в Брянской области и ракеты в Крыму

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские средства ПВО уничтожили два беспилотника самолетного типа в Брянской области и сбили ракету над Крымом, сообщило Минобороны.

Над какими конкретно районами регионов сбили ракету и дроны, в ведомстве не уточнили.

Вечером 30 августа глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что средства ПВО сбили крылатую ракету на востоке полуострова. Его советник Олег Крючков уточнил, что на месте, куда упали обломки ракеты, загорелась трава в поле. Также из-за осколков повреждения получила линия электропередачи. Как утверждал телеграм-канал Mash, ракету сбили в окрестностях Феодосии.

Также вечером губернатор Брянской области Александр Богомаз написал, что над территорией региона силы ПВО сбили два дрона. Пострадавших и разрушений в результате атаки не было. Всего над территорией региона сбили девять дронов за сутки.

В начале августа глава офиса президента Украины Михаил Подоляк пообещал, что атак «неопознанных дронов» на российские регионы будет становиться больше. Москва называет их террористическими акциями.