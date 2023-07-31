Песков: власти принимают все возможные меры для защиты регионов от атак беспилотников

Песков заявил о всех возможных мерах защиты от атак беспилотников

Последствия атаки БПЛА в деловом комплексе «Москва-Сити». (Фото: АГН «Москва»)

Власти принимают все возможные меры для защиты регионов от атак беспилотников, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Пескова спросили, намерены ли российские власти усиливать меры по обеспечению безопасности госструктур после атаки беспилотников на «Москва-Сити» в ночь на 30 июля. В деловом центре находятся штаб-квартиры Минпромторга, Минцифры и Минэкономразвития.

Меры безопасности, по словам пресс-секретаря российского президента, усилены в достаточной степени. Силовые ведомства делают все возможное для их поддержания, подчеркнул представитель Кремля.

Это касается не только Москвы, но и всех других регионов, которые подвергаются атакам дронов, добавил Песков и посоветовал обращаться за уточнениями в Минобороны.

Безопасность граждан и госструктур с точки зрения государства лежит в одной плоскости, эти понятия не следует разделять, заверил он.

В ночь на 30 июля Москва подверглась атаке дронов в третий раз за неделю. Около 3:45 мск телеграм-канал «112» сообщил, что дрон влетел в одну из башен «Москва-Сити»; ТАСС писал, что взрыв произошел в здании по адресу: Пресненская наб., 10с2. Оно расположено в «IQ-квартале», где располагаются Минцифры, Минэкономразвития и Минпромторг.

Через несколько минут ТАСС сообщил, что система ПВО отразила атаку двух беспилотников самолетного типа на западе Московской области. Как утверждал «112», дроны сбили в Одинцово и Красногорске.

Затем об атаке на регион сообщило российское Минобороны. Ведомство возложило ответственность за нее на Украину. В министерстве заявили, что один дрон сбила система ПВО в Одинцовском районе Подмосковья; еще два подавили средства радиоэлектронной борьбы, и они упали на территории «Москва-Сити».

Как уточнял мэр столицы Сергей Собянин, при падении беспилотники повредили фасады двух башен «Москва-Сити». Жертв и пострадавших, по его словам, не было. При этом ТАСС писал со ссылкой на экстренные службы, что ранения получил охранник в башне «Око-2».

Московский аэропорт Внуково временно закрывали на прилет и на вылет из-за атаки дронов. В районе, где она произошла, временно ограничивали движение автомобилей.

После атаки на регион российское Минобороны отчиталось об ударе по центру ремонта и обслуживания дронов в Днепропетровской области.