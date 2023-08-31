Во Внуково и Домодедово ограничили прием рейсов

Во Внуково и Домодедово массово задержаны рейсы на вылет и прилет

В столичных аэропортах задержаны десятки рейсов на вылет и прилет. Мэр Сергей Собянин сообщил, что в Подмосковье сбили дрон, летевший к Москве

В московском аэропорту Внуково задержаны рейсы, которые должны были вылететь в 5 и 6 утра, то же касается нескольких ночных рейсов, следует из данных онлайн-табло. Утренние рейсы на прилет также перенесены на более позднее время, либо перенаправлены в Шереметьево.

Задержки есть и в Домодедово. Согласно данным сервиса «Яндекс. Расписания», во Внуково задержаны 24 рейса, в Домодедово — 31 рейс.

В обоих аэропортах введен режим «Ковер», передает телеграм-канал Baza. Позднее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Воскресенском районе Подмосковья сбили дрон, летевший к столице.

В Подмосковье сбили летевший к Москве беспилотник Политика

План «Ковер», согласно постановлению правительства об использовании воздушного пространства, вводят при незаконном пересечении государственной границы России, применении оружия и боевой техники по воздушному судну-нарушителю, а также при появлении в воздушном пространстве неопознанных воздушных судов «и других материальных объектов». Он означает, что все воздушные суда, за исключением поисковых, спасательных и привлекаемых для борьбы с нарушителями, должны немедленно совершить посадку или выйти из района.

В последние дни столичные аэропорты не раз сообщали об ограничении полетов. Причиной становились атаки беспилотников.

Например, полеты над Москвой ограничивали 30 августа. Как сообщили в Минобороны, ночью российские военные сбили над территорией Рузского района Подмосковья украинский беспилотник. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил о попытке массовой атаки дронов в Центральном федеральном округе. Он уточнил, что один из направлявшихся к Москве дронов был уничтожен силами ПВО. Пострадавших и разрушений нет.

В ту ночь, помимо Подмосковья, атаке дронов подверглись еще шесть регионов: Брянск, Севастополь, Псков, Калужская, Рязанская, Орловская области. О пострадавших не сообщалось.