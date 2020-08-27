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Колесникова приехала на допрос по делу о создании совета оппозиции

Мария Колесникова у здания Следственного комитета Белоруссии в Минске
Мария Колесникова у здания Следственного комитета Белоруссии в Минске (Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости)

Член президиума координационного совета белорусской оппозиции и координатор штаба незарегистрированного кандидата в президенты Виктора Бабарико Мария Колесникова приехала на допрос в Следственный комитет, передает издание Tut.by. Вокруг здания СК собрались десятки человек, чтобы поддержать оппозиционера.

«Бодра, оптимистична, все в порядке. Всем желаем не сдаваться и держаться», — сказала она журналистам.

Колесникова также рассказала, что ей продолжают поступать заявки на вступление в координационный совет. Сейчас, по ее словам, на рассмотрении находятся около 3,3 тыс. запросов, а состоят в совете уже более 2 тыс. человек. Колесникова добавила, что только за сутки число его участников увеличилось на 1 тыс. человек.

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О запуске координационного совета 14 августа объявила баллотировавшаяся на выборах президента Белоруссии Светлана Тихановская. По ее словам, он необходим для обеспечения трансфера власти. Тихановская указывала, что в совет могут вступить все, кто хочет мирного разрешения конфликта между властью и протестующими. В управляющий орган КС — президиум — входят семь человек.

Генеральный прокурор Белоруссии Александр Конюк 20 августа объявил, что против совета возбуждено уголовное дело по статье 361 Уголовного кодекса (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности). По его мнению, деятельность КС направлена на захват власти.

На данный момент почти все члены президиума побывали на допросе в Следственном комитете. Накануне показания дала лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич. По словам писательницы, допрос длился около 40 минут, так как она воспользовалась правом не свидетельствовать против себя. Как и в случае с Колесниковой, поддержать ее пришли десятки человек.

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Теги: Белоруссия, СК, допрос
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