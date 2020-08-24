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Писательницу Алексиевич вызвали в СК Белоруссии по уголовному делу

Светлана Алексиевич вступила в координационный совет оппозиции одной из первых
Светлана Алексиевич
Светлана Алексиевич (Фото: Christian Charisius / DPA / ТАСС)

Нобелевского лауреата, белорусскую писательницу Светлану Алексиевич вызвали в Следственный комитет Белоруссии в качестве свидетеля по уголовному делу о создании координационного совета оппозиции. Об этом сообщает «Наша Нива» со ссылкой на пресс-службу совета.

Светлана Алексиевич одной из первых вступила в координационный совет и вошла в состав президиума. Помимо нее в управляющий орган вступили Лилия Власова, Сергей Дылевский, Максим Знак, Ольга Ковалькова, Мария Колесникова, Павел Латушко.

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О создании координационного совета кандидат в президенты Светлана Тихановская объявила 14 августа. Она заявила, что в него войдут представили всех объединений, заинтересованные в мирном разрешении конфликта белорусских властей и оппозиции, возникшего на фоне президентских выборов. Сейчас в КС входят ученые, политики, деятелей культуры, а также представители стачечных комитетов.

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Фото: Thibault Savary / Keystone Press Agency / Global Look Press
Генпрокурор республики Александр Конюк заявил, что следственный комитет возбудил уголовное дело против КС. По его словам, работа совета направлена на захват государственной власти и вредит национальной безопасности Белоруссии. В тот же день о своем уходе из КС объявил юрист Максим Знак. Позднее пресс-служба совета сообщила, что его вызвали в следственный комитет на допрос.

Утром 24 августа силовики задержали еще двух членов президиума — Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского. По информации совета, их обвиняют незаконной организации забастовок.

Авторы: Гаяна Демурина, Екатерина Митрохина
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