Координационный совет ответил на обвинения Лукашенко в захвате власти

Фото: Василий Федосенко / Reuters

В регламенте координационного совета по трансферу власти в Белоруссии не прописана цель захвата власти, сообщил адвокат Максим Знак во время пресс-конференции.

«Регламент Координационного совета опубликован на сайте. Еще раз, на всякий случай, повторюсь, что прямо в регламенте указано, что нету цели захвата власти неконституционным путем, а есть цель — обеспечение согласия в обществе», — сказал Знак.

Ранее президент Александр Лукашенко заявил, что создание совета является попыткой захвата власти в стране.

Материал дополняется.