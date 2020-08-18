Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 19 августа
USD ЦБ: 73,43 (+0,46) Инвестиции, 12:42
Курс евро на 19 августа
EUR ЦБ: 87,34 (+0,87) Инвестиции, 12:42
Двое уроженцев Дагестана ранили прохожего в Петербурге за замечание Общество, 19:05 ФСБ пересекла контрабанду крупной партии конфет на границе с Украиной Общество, 19:00 В Гомеле и Могилеве на митинг за Лукашенко вышли несколько тысяч человек Политика, 18:55 Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное Политика, 18:54 Запретные темы для разговора в Японии РБК Стиль и glo, 18:53 Координационный совет ответил на обвинения Лукашенко в захвате власти Политика, 18:49 #проденьги: Эдвард Сноуден заработал больше $1,2 млн на выступлениях Стиль, 18:45 Лукашенко обвинил оппозицию в подготовке ползучего запрета русского языка Политика, 18:43 Слухи о реорганизации бизнеса General Motors взвинтили спрос на акции Инвестиции, 18:43 МВД Белоруссии ответило на призывы «Милиция с народом!» Политика, 18:39 Крупнейший в мире норвежский инвестфонд потерял $21 млрд за 6 месяцев Инвестиции, 18:36 Литва не признала итоги президентских выборов в Белоруссии Политика, 18:35 Fintech API: какие бизнес-возможности открыла новая технология Сбербанка РБК и Сбербанк, 18:23 Минфин расширит льготу по дивидендам для бизнеса в «русских офшорах» Экономика, 18:23
Выборы в Белоруссии ,  
0 

Координационный совет ответил на обвинения Лукашенко в захвате власти

Фото: Василий Федосенко / Reuters
Фото: Василий Федосенко / Reuters

В регламенте координационного совета по трансферу власти в Белоруссии не прописана цель захвата власти, сообщил адвокат Максим Знак во время пресс-конференции.

«Регламент Координационного совета опубликован на сайте. Еще раз, на всякий случай, повторюсь, что прямо в регламенте указано, что нету цели захвата власти неконституционным путем, а есть цель — обеспечение согласия в обществе», — сказал Знак.

Ранее президент Александр Лукашенко заявил, что создание совета является попыткой захвата власти в стране. 

Материал дополняется.

Авторы: Полина Химшиашвили, Мария Лисицына
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter