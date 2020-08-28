В Минске задержали члена координационного совета оппозиции Виталия Кривко

Фото: Виталий Кривко / VK

Члена координационного совета оппозиции и координатора штаба Виктора Бабарико, баллотировавшегося в президенты Белоруссии, Виталия Кривко задержали в Минске. Об этом сообщает белорусское издание Naviny.by со ссылкой на пресс-службу совета.

О задержании Кривко также пишет Tut.by со ссылкой на информацию штаба Бабарико. По его данным, машина, на которой ехал Кривко, поцарапала движущийся автомобиль. Водители остановились, к этому моменту на место приехал автобус, из которого вышли неизвестные и увезли Кривко, сообщает издание.

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