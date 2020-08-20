В Белоруссии возбудили уголовное дело о создании совета оппозиции

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Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело в связи с созданием координационного совета оппозиции.

«Создание и деятельность координационного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 361 Уголовного кодекса», — заявил генпрокурор Александр Конюк (цитата по «Sputnik Беларусь»).

Статья 361 Уголовного кодекса Белоруссии «Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь» предусматривает максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы.

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