Зеленский рассказал о желании Украины и всего мира переговоров с Россией

Киев не может идти против желания остального мира — сесть за стол переговоров, сказал Зеленский и объяснил, как ВСУ допустили летнее продвижение российских войск на востоке

Владимир Зеленский (Фото: Kent Nishimura / Getty Images)

Большинство стран мира связывают прогресс в дипломатическом урегулировании конфликта с участием России в следующей мирной конференции, заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью французским изданиям.

«Поскольку весь мир хочет, чтобы они были за столом переговоров, мы не можем быть против», — добавил политик (цитата по TV5 Monde).

Киев планирует подготовить документ по итогам первого саммита, «назначить дату» для украинских дипломатов и попросить зарубежных партнеров сделать то же самое, продолжил Зеленский: «Чтобы в ноябре у нас был документ, в котором будет все: территориальная целостность, суверенитет и т.д.».

Отвечая на вопрос, как ВСУ допустили продвижение российских войск на востоке Украины, он сказал, что причин несколько. Украина подготовила «14 бригад, это уже не секрет», чтобы обеспечить ротацию и дать воюющим отдохнуть. Но если из 14 бригад укомплектованы только три, сможет ли это остановить российскую армию, задался вопросом президент Украины. «Мы очень благодарны за помощь, за которую проголосовали [партнеры Украины], за все эти миллиарды. А как ротировать, если бригады пустуют?» — пояснил Зеленский.

Зеленского спросили о возможности территориальных уступок, на что тот заверил, что Украина «никогда не отдаст свои территории», так как это противоречило бы Конституции. На вопрос о возможном референдуме по этому вопросу он ответил: «Этого должен хотеть украинский народ. Скажу откровенно: это не самый лучший вариант».

Однако возвращение территорий «стоит Украине много времени и человеческих жизней», признал президент и предположил, что вернуть их военным путем на получится.

В офисе президента говорили о готовности Украины к справедливым переговорам, которые приведут к устойчивому миру, и выражали мнение, что к такому диалогу не готовы власти России.

Зеленский рассказывал о планах пригласить российскую делегацию на второй саммит мира и допускал, что приглашение получит президент Владимир Путин, вопреки утвержденному президентом Украины запрету на переговоры с ним. «Давайте честно, если мы хотим закончить войну, и у нас есть все силы для этого, и если мир будет объединен вокруг Украины — ну, что же, мы будем говорить с теми, кто в России все решает», — пояснял он.

Российские власти не раз ссылались на этот запрет, обвиняя Украину в нежелании вести диалог. «Мы со своей стороны никогда от переговоров не отказывались, всегда говорили, что готовы к продолжению диалога», — подчеркнул президент Владимир Путин.

Москва выдвигает требования снять международные санкции, вывести украинские войска из Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, отказаться от территориальных претензий на Крым, Донбасс, Херсонскую и Запорожскую области и от вступления в НАТО, а также закрепление нейтрального, внеблокового и безъядерного статуса для соседнего государства.

«Первый саммит мира вовсе не был саммитом мира. Поэтому, что он имеет в виду, наверное, надо сначала понять», — отвечал Кремль на высказывания Киева о приглашении Москвы. МИД России отказывался от участия во встречах, подобных первому саммиту мира.

«Россия открыта для всех инициатив, и Россия открыта для дипломатического пути урегулирования, но мы видим, что, к сожалению, в настоящий момент такой взаимности нет с украинской стороной», — считает представитель президента Дмитрий Песков.

Российские требования в Киеве считают ультиматумом, условия которого прежде уже назывались. Украина настаивает на возвращении к границам 1991 года и выводе российских войск за их пределы.