Кремль призвал уточнить, что Зеленский имеет в виду под «саммитом мира»

Встреча в швейцарском Бюргенштоке «вовсе не была саммитом мира», считает Песков. Он заявил о необходимости понять, что имеется в виду под вторым саммитом, в котором, по мнению Украины, должна участвовать Россия

Владимир Зеленский (Фото: Reuters)

В Кремле пока не понимают, что президент Украины Владимир Зеленский подразумевает под вторым «саммитом мира», на который он хотел бы позвать Россию. Об этом телеканалу «Звезда» заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Первый саммит мира вовсе не был саммитом мира. Поэтому, что он имеет в виду, наверное, надо сначала понять», — считает Песков.

15–16 июня в швейцарском Бюргенштоке прошла международная конференция по урегулированию между Украиной и Россией, которую посетили представители более 100 стран и международных организаций. Россию на саммит не позвали. Как объяснял Зеленский, Киев не хочет, чтобы встреча была сорвана. Он сообщил, что Украина разработает план второго саммита до ноября и уже на нем необходимо присутствие российских представителей.

По итогам первого саммита более 80 участников подписали совместное коммюнике, куда вошли три пункта «формулы мира» Зеленского — о ядерной и продовольственной безопасности и обмене пленными по формуле «всех на всех».

Россия называет неприемлемой эту формулу и выдвигает свои условия для прекращения огня. В их числе — вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, международное признание этих регионов и Крыма частью России и отказ Киева от вступления в НАТО. Украина расценивает эти предложения как ультиматум.

Кремль называл бесперспективным первый саммит в Швейцарии. В МИД России посчитали, что участникам встречи нужна «дальнейшая конфронтация, эскалация и масштабирование боевых действий». Замглавы ведомства Михаил Галузин заявил, что Россия не собирается участвовать во второй встрече.