Военные ВСУ объяснили отход из Урожайного и Старомайорского
Военнослужащие 58-й бригады ВСУ и Нацгвардия, оборонявшие с осени село Урожайное в Донбассе, потеряли за три месяца боев погибшими или пропавшими без вести до 100 человек, передает корреспондент New York Times, пообщавшись с военными.
В Урожайном и Старомайорском не осталось ни одного мирного жителя, а дома там были разрушены настолько, что оборонять было уже нечего, рассказали собеседники издания, побывавшие в селах.
«Бои происходили в руинах, из подвалов. Было несколько окопов, но не было никаких оборонительных сооружений, и построить их было невозможно», — пояснил майор с позывным Карай.
После утраты села солдаты на близлежащих к Урожайному позициях признались, что ситуация очень напряженная в связи с тремя крупномасштабными атаками российской армии в октябре, ноябре и феврале, а также трех месяцев интенсивных боев в Урожайном. Они назвали российские штурмовые отряды решительной и мотивированной силой.
Минобороны России доложило о взятии Старомайорского 10 июня, Урожайного — 14 июля. Первое село уже находилось под контролем России, но украинские войска заняли его прошлым летом в ходе контрнаступления.
Урожайное расположено на так называемом времевском выступе на стыке Запорожской области и ДНР. В силовых структурах региона рассказывали, что когда ВСУ отошли с ключевых позиций в селе, брошенными оказались и самые крупные укрепрайоны, отличавшиеся разветвленной сетью окопов, подземными ходами и «лисьими норами».
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