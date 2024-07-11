МИД ответил на планы Украины позвать Россию на второй саммит мира
Россия не собирается участвовать в мероприятиях, подобных украинским саммитам мира, заявил замглавы МИД Михаил Галузин «РИА Новости», комментируя планы Киева пригласить Москву на второй такой саммит.
«Мы такие ультиматумы не приемлем и в подобных «саммитах» участвовать не собираемся», — сказал замминистра.
По его словам, с содержанием такого мероприятия «все предельно ясно». Там будет звучать «прежняя риторика в тщетном расчете на проталкивание абсолютно тупиковой и ультимативной «формулы» президента Украины Владимира Зеленского и будут проигнорированы «другие инициативы по урегулированию».
Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Украина намерена провести второй мирный саммит до ноября этого года, когда в США пройдут президентские выборы, и хочет позвать туда Россию. Некоторые собеседники из числа американских чиновников выразили сомнение в проведении конференции с участием и Киева, и Москвы.
Первый мирный саммит состоялся в Швейцарии 15-16 июня без участия России. В нем приняли участие свыше 90 государств и восемь международных организаций.
В итоговом коммюнике саммита были отражены позиции по трем пунктам «формулы мира» Зеленского: ядерной и продовольственной безопасности и обмену пленными. В частности, говорилось, что украинские атомные станции, включая Запорожскую, должны работать под контролем Киева и наблюдением МАГАТЭ и что любая угроза или использование ядерного оружия недопустимы; на Украину должны быть возвращены все попавшие в плен военные и все дети и гражданские, которые «были депортированы, незаконно перемещены и задержаны»; сельхозпродукция из Украины должна безопасно и свободно поставляться заинтересованным третьим странам и т. д. Документ по итогам саммита подписали не все участники, а около 80 стран.
Президент Украины Владимир Зеленский обещал, что России через посредников передадут наработки после завершения конференции и допускал, что на второй саммит она будет приглашена.