МИД ответил отказом в участии на план Киева позвать Москву на второй саммит мира

МИД ответил на планы Украины позвать Россию на второй саммит мира

Bloomberg ранее сообщил, что Украина хочет провести второй саммит мира до ноября и пригласить на него Россию. МИД заявил, что страна не примет участия в конференции, так как на ней будут обсуждать киевский вариант урегулирования

Михаил Галузин (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

Россия не собирается участвовать в мероприятиях, подобных украинским саммитам мира, заявил замглавы МИД Михаил Галузин «РИА Новости», комментируя планы Киева пригласить Москву на второй такой саммит.

«Мы такие ультиматумы не приемлем и в подобных «саммитах» участвовать не собираемся», — сказал замминистра.

По его словам, с содержанием такого мероприятия «все предельно ясно». Там будет звучать «прежняя риторика в тщетном расчете на проталкивание абсолютно тупиковой и ультимативной «формулы» президента Украины Владимира Зеленского и будут проигнорированы «другие инициативы по урегулированию».

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Украина намерена провести второй мирный саммит до ноября этого года, когда в США пройдут президентские выборы, и хочет позвать туда Россию. Некоторые собеседники из числа американских чиновников выразили сомнение в проведении конференции с участием и Киева, и Москвы.

Первый мирный саммит состоялся в Швейцарии 15-16 июня без участия России. В нем приняли участие свыше 90 государств и восемь международных организаций.

В итоговом коммюнике саммита были отражены позиции по трем пунктам «формулы мира» Зеленского: ядерной и продовольственной безопасности и обмену пленными. В частности, говорилось, что украинские атомные станции, включая Запорожскую, должны работать под контролем Киева и наблюдением МАГАТЭ и что любая угроза или использование ядерного оружия недопустимы; на Украину должны быть возвращены все попавшие в плен военные и все дети и гражданские, которые «были депортированы, незаконно перемещены и задержаны»; сельхозпродукция из Украины должна безопасно и свободно поставляться заинтересованным третьим странам и т. д. Документ по итогам саммита подписали не все участники, а около 80 стран.

Президент Украины Владимир Зеленский обещал, что России через посредников передадут наработки после завершения конференции и допускал, что на второй саммит она будет приглашена.