Зеленский анонсировал «обсуждение вопросов территориальной целостности»
План действий по достижению мира на Украине будет разработан украинскими властями до конца ноября, при этом вскоре начнутся «детальные обсуждения с подходящими странами по вопросам территориальной целостности». Об этом в интервью японскому телеканалу NHK сообщил президент Владимир Зеленский.
Точную цитату Зеленского NHK не опубликовал. Полное интервью с ним все еще недоступно и пока выходит отрывками.
В одном из таких отрывков украинский президент назвал три фактора «справедливого окончания войны». Среди них: терпение, поддержка и дипломатическое давление. «Если США и европейские страны сохранят единство, это усилит давление и покажет Москве, что шансов нет», — добавил он.
Вместе с тем Зеленский подчеркнул, что Украина не может ответить на призывы к перемирию, пока ее территория находится под контролем России.
Москва неоднократно заявляла о готовности к мирным переговорам с Киевом. Президент Владимир Путин еще в июне выдвинул условия для прекращения боев и начала переговоров, которые включают вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание этих территорий российскими и отмену западных санкций против Москвы, а также отказ от вступления в НАТО. По словам президента, Россия готова сесть за стол переговоров «хоть завтра», но условия со временем могут измениться. В Киеве эти условия отвергли и назвали ультиматумом.
Вместе с тем Зеленский еще в октябре 2022 года утвердил своим указом решение Совета нацбезопасности и обороны Украины об отказе от переговоров с Москвой, пока президентом России является Владимир Путин. Однако на прошлой неделе он впервые допустил, что Украина и Россия могут пойти на переговоры, даже если у власти будет Путин. В начале месяца он также допускал проведение референдума по вопросу вступления Украины в НАТО без утраченных территорий по так называемому немецкому сценарию.
Осенью 2022 года по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях эти регионы были включены в состав России. Киев и западные страны результаты референдума не признают и считают регионы оккупированными. Москва заявляла о готовности защищать их любыми средствами.
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