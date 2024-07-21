Зеленский допустил мирные переговоры с Путиным
Украина и Россия могут пойти на переговоры, даже если президентом последней будет Владимир Путин, заявил украинский лидер Владимир Зеленский в интервью Би-би-си, его опубликовало украинское подразделение вещателя на YouTube.
«На втором саммите мира, если будет готов полностью план, если Россия будет готова проговаривать этот план <...>, то мы будем готовы говорить вместе с партнерами с представителями России. И то ли это будет Путин, то ли это будет не Путин — какая разница. Давайте честно, если мы хотим закончить войну, и у нас есть все силы для этого, и если мир будет объединен вокруг Украины — ну, что же, мы будем говорить с теми, кто в России все решает», — сказал он.
Он также допустил, что «горячую стадию» боевых действий можно попытаться завершить до конца года, если «действовать согласованно и следовать формату саммита мира». По словам президента, возможно добиться возвращения Украиной всех территорий, как она того хочет, дипломатическим путем, при условиях, что Запад будет оказывать давление на Москву и что Киев получит более сильную позицию на поле боя перед тем, как сядет за столом переговоров.
В октябре 2022-го Зеленский ввел в действие указ Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, в котором говорилось, что вести переговоры с Путиным «невозможно». Российские власти не раз ссылались на этот документ, говоря, что Киев отказался от диалога с Москвой на законодательном уровне.
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