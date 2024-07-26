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Военная операция на Украине ,  
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В офисе Зеленского заявили о готовности к «справедливым переговорам»

Подоляк: договор с Россией грозит заморозкой конфликта
Сюжет
Военная операция на Украине
Киев готов к переговорам с Москвой на условиях, которые действительно приведут к устойчивому и справедливому миру, заявил Подоляк. Россия отмечала отсутствие действий Украины по отмене запрета на контакты с Путиным
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Thomas Trutschel / PHOTOTHEK / Global Look Press)

Киев готов к переговорам с Москвой на справедливых условиях, но Россия к ним не готова, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью «24-му каналу».

«Мы готовы к переговорному процессу на справедливых условиях. На тех условиях, которые действительно приведут к устойчивому, справедливому миру. К ним не готова Россия», — сказал он.

Подоляк отметил, что мирное соглашение с Россией может привести к заморозке конфликта на определенное время.

«Но это означает, что Российская Федерация будет работать над ошибками и модернизировать свою армию», — уточнил он, выступив против заключения таких соглашений. Так, подписание документа он назвал «сделкой с дьяволом».

21 июля президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность переговоров с Россией, даже если ее будет возглавлять Владимир Путин. «На втором саммите мира, если будет готов полностью план, если Россия будет готова проговаривать этот план <...>, то мы будем готовы говорить вместе с партнерами с представителями России. И то ли это будет Путин, то ли это будет не Путин — какая разница», — заявил он в интервью Би-би-си. С осени 2022 года на Украине действует запрет на переговоры с действующим президентом России.

О готовности Киева к переговорам с Москвой также говорил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

В Кремле называли заявления украинского руководства «непонятными сигналами» и не смогли дать оценку их «реалистичности». Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что в Москве не доверяют словам Зеленского. По ее мнению, заявление о готовности к переговорам продиктовано предстоящими выборами в США, желанием продвинуть «формулу мира» или всеми факторами в совокупности. Захарова отмечала отсутствие действий Киева по отмене запрета на переговоры с Путиным.

Что означают заявления украинского руководства о готовности к переговорам
Политика
Дмитрий Кулеба

Украина настаивает на урегулировании конфликта по «формуле мира» Зеленского, которая подразумевает вывод российских войск из Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Эти регионы вошли в состав России в 2014 и 2022 годах по результатам проведенных там референдумов. Киев и Запад не признают результатов голосования и считают произошедшее аннексией. Москва отвергает сценарий переговоров, основанных на условиях «формулы мира».

В середине июня Путин выдвинул свои условия для начала мирных переговоров: вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, международное признание этих четырех регионов и Крыма частью России, нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус для Украины и снятие санкций. Зеленский назвал эту инициативу ультиматумом.

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Россия Украина Михаил Подоляк переговоры Владимир Зеленский Владимир Путин
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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Владимир Путин

политик, президент России
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