N1 назвал страны Запада, участвующие в обмене с Россией

Словения депортирует двух осужденных за шпионаж россиян, которые представлялись аргентинцами, в рамках сделки о обмене с Россией, пишет N1. Адвокаты нескольких российских оппозиционеров рассказали о пропаже подзащитных из колоний

Фото: Bernd Weiaybrod / dpa / Global Look Press

В ближайшие часы состоится обмен заключенными между Россией, Белоруссией, Германией и США, а также еще несколькими странами, сообщает словенский телеканал N1.

Словения депортирует двух осужденных за шпионаж в пользу России. Они выдавали себя за аргентинцев Людвига Гиша и Марию Розу Майер Мунос, но на самом деле их звали Артем Дульцев и Анна Дульцева, утверждали словенские силовики. На самом деле они родились в Нижнем Новгороде и Башкирии, писала La Nacion. Пара признала вину.

«Они часто отправляют супружеские пары за границу, и для создания их нелегальной идентичности российские спецслужбы получают свидетельства о рождении граждан иностранного государства, как правило, тех, кто умер в раннем детстве. Затем в течение нескольких лет им строят вымышленную биографию, которая подтверждается реальными документами», — говорится в отчете словенского агентства разведки и безопасности (Sova).

На днях адвокаты сразу нескольких заключенных в России сообщили, что их подзащитных увезли из колоний и СИЗО: бывшего главу муниципального округа Красносельский Илью Яшина (внесен в реестр иноагентов), правозащитника Олега Орлова (признан иноагентом), бывших глав штабов Навального (признаны экстремистскими организациями и запрещены в России) в Уфе и Томске Лилию Чанышеву и Ксению Фадееву, а также художницу Александру Скочиленко, осужденных по разным статьям УК.

В Кремле и посольстве США отказались от комментариев насчет возможного обмена.

Россия согласилась обменять оппозиционера Алексея Навального, отбывавшего срок в колонии «Полярный волк», на тех, кто находится в западных странах, рассказывал президент Владимир Путин. Президент сказал, что одобрил сделку за несколько дней до смерти оппозиционера в колонии.

Российская сторона попросила включить в обмен заключенными с США бывшего сотрудника ФСБ Вадима Красикова, который приговорен в Берлине к пожизненному заключению за убийство гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили, сообщали источники CNN в 2022 году. В 2024-м Путин в вопросе обмена заключенных упомянул о человеке, который из патриотических чувств «ликвидировал бандита в одной из европейских столиц», не назвав его имени.