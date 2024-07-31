Защита попросила проверить местонахождение Уилана из-за слухов об обмене

На днях адвокаты нескольких заключенных в России, осужденных по разным статьям УК, сообщили, что их увезли из колоний и СИЗО. Кремль комментировать слухи о возможном обмене отказался

Пол Уилан (Фото: Юрий Кочетков / EPA / ТАСС)

Защита осужденного за шпионаж американца Пола Уилана на фоне слухов о возможном обмене хотела бы убедиться, что он находится в мордовской колонии, и узнать о состоянии его здоровья, заявила РБК адвокат Ольга Карлова.

«Чтобы представители ОНК убедились, что он там, удостоверились в его нормальном состоянии удовлетворительном, потому что давно не посещали, и хотелось бы эту информацию иметь с третьей объективной стороны», — сказала она.

Член СПЧ Ева Меркачева ранее предположила, что исчезновение нескольких заключенных из колоний, где они отбывали наказание, может быть связано с их возможным «групповым обменом».

В Кремле и посольстве США не стали комментировать вопрос о возможном обмене.

Адвокат сообщила, что Яшина увезли из СИЗО в неизвестном направлении Политика

Уилана задержали в Москве шесть лет назад, зимой 2018 года. Следствие полагает, что он работал на американские спецслужбы, собирал в России разведданные и пытался завербовать сотрудников Минобороны и ФСБ. Летом 2020 года его приговорили к 16 годам колонии строгого режима по делу о шпионаже, он не признал вину.

На днях адвокаты сразу нескольких заключенных в России сообщили, что их подзащитных увезли из колоний и СИЗО: бывшего главу муниципального округа Красносельский Илью Яшина (внесен в реестр иноагентов), правозащитника Олега Орлова (признан иноагентом), бывших глав штабов Навального (признаны экстремистскими организациями и запрещены в России) в Уфе и Томске Лилию Чанышеву и Ксению Фадееву, а также художницу Александру Скочиленко, осужденных по разным статьям УК.

Как выяснила Wall Street Journal в середине июня, в сделку об обмене заключенными могут включить предполагаемых «российских шпионов» с паспортами Аргентины, задержанных в Словении в декабре 2022 года. Как уточняла газета, это может затронуть и Уилана.

Весной российский президент Владимир Путин рассказал о своем согласии на обмен оппозиционера Алексея Навального, отбывавшего срок в колонии «Полярный волк», на тех, кто находится в западных странах. С его слов, он дал свое согласие за несколько дней до смерти политика.