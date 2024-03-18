Путин заявил, что был согласен на обмен Навального
За несколько дней до смерти Алексея Навального Владимир Путин обсуждал его возможный обмен. Об этом действующий президент России сообщил во время общения с журналистами в своем избирательном штабе.
По его словам, «была идея обменять Навального на тех, кто находится в западных странах, я был согласен, мы его хотели поменять, чтобы он не возвращался. Вы можете мне поверить, можете нет, человек, который со мной говорил, еще фразу не закончил, я сказал: «Я согласен», — рассказал Путин.
«Да, он ушел из жизни, это всегда печальное событие. Но у нас были и другие случаи, когда люди в местах лишения свободы уходили из жизни. А разве в Соединенных штатах такого не бывало? Бывало и неоднократно», — также заявил президент.
ФСИН сообщила о смерти Алексея Навального 16 февраля. В ведомстве говорили, что ему стало плохо во время прогулки и он потерял сознание. Приехавшие медики констатировали смерть.
В медицинском свидетельстве, которое выдали матери Навального, было написано, что причины смерти естественные.
Навального похоронили на Борисовском кладбище в Москве 1 марта.