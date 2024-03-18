Путин заявил, что был согласен на обмен Навального

Владимир Путин рассказал, что дал согласие на обмен Алексея Навального. Навальный умер в колонии, 16 февраля ФСИН сообщила, что это произошло во время прогулки

За несколько дней до смерти Алексея Навального Владимир Путин обсуждал его возможный обмен. Об этом действующий президент России сообщил во время общения с журналистами в своем избирательном штабе.

По его словам, «была идея обменять Навального на тех, кто находится в западных странах, я был согласен, мы его хотели поменять, чтобы он не возвращался. Вы можете мне поверить, можете нет, человек, который со мной говорил, еще фразу не закончил, я сказал: «Я согласен», — рассказал Путин.

«Да, он ушел из жизни, это всегда печальное событие. Но у нас были и другие случаи, когда люди в местах лишения свободы уходили из жизни. А разве в Соединенных штатах такого не бывало? Бывало и неоднократно», — также заявил президент.

ФСИН сообщила о смерти Алексея Навального 16 февраля. В ведомстве говорили, что ему стало плохо во время прогулки и он потерял сознание. Приехавшие медики констатировали смерть.

В медицинском свидетельстве, которое выдали матери Навального, было написано, что причины смерти естественные.

Навального похоронили на Борисовском кладбище в Москве 1 марта.