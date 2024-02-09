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Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону ,  
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Путин связал обмен Гершковича и «патриотическое убийство» в Берлине

Путин: Гершкович может вернуться в США при встречном движении Вашингтона
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Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
Отвечая на вопрос об обмене корреспондента WSJ Эвана Гершковича, Путин напомнил о «патриотической ликвидации» «бандита» в Берлине в 2019 году. Тогда экс-спецназовец ФСБ Красиков застрелил бывшего чеченского полевого командира

Путин связал обмен Гершковича и «патриотическое убийство» в Берлине
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В Германии посадили человека, который из «патриотических соображений» «ликвидировал бандита», который убивал российских солдат. Об этом рассказал Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону, отвечая на вопрос об обмене корреспондента WSJ Эвана Гершковича.

«Позвольте мне рассказать вам историю о человеке, отбывающем наказание в союзной стране США. Он, поддавшись патриотическим чувствам, ликвидировал бандита в одной из европейских столиц. Во время событий на Кавказе вы знаете, чем он занимался? Я не хочу этого говорить, но я все равно это сделаю. Он укладывал наших солдат, взятых в плен, на дороге, а затем проехал на своей машине по их головам. Что это за человек? Можно ли его вообще назвать человеком? Но нашелся патриот, который устранил его в одной из европейских столиц. Сделал ли он это по собственной воле или нет. Это другой вопрос». Путин не назвал имя этого человека.

Отвечая на вопрос о возможности обмена Гершковича, Путин заявил, что это возможно «при встречном движении со стороны наших партнеров». Также Такер Карлсон спросил Путина, может ли Россия освободить Гершковича в качестве жеста доброй воли. «Мы столько сделали жестов доброй воли, что, мне кажется, мы исчерпали все лимиты. Нам никто на жесты доброй воли аналогичными жестами ни разу не ответил», — ответил Путин.

По словам Путина, российские и американские спецслужбы поддерживают контакт по теме возможного освобождения корреспондента WSJ, «у нас нет табу на то, чтобы не решить эту проблему».

Карлсон в разговоре с Путиным отметил, что Гершкович, даже если нарушил российские законы, не является «супершпионом». Путин сказал на это, что журналист получил секретную информацию, «может, по неосторожности или по собственной инициативе. «Факт доказан, ведь его взяли с поличным — при получении этой информации. <...> «Я не знаю, на кого он работал. Но хотел бы подчеркнуть еще раз: получение секретной информации на конспиративной основе называется шпионажем, а он работал в интересах американских спецслужб, каких-то других агентств», — сказал Путин.

Бывший спецназовец ФСБ получил пожизненный срок за убийство в Берлине
Общество
Фото:Mika Schmidt / Getty Images

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В заявлении WSJ, опубликованном после выхода интервью Путина Карлсону, говорится, что редакция приветствует «желание России заключить сделку, которая вернет Эвана домой»: «Мы надеемся, что это приведет к его быстрому освобождению и возвращению к семье и в нашу редакцию».

«Эван — журналист, а журналистика — не преступление», — подчеркнули в WSJ, назвав его арест в России несправедливым. Редакция требует освободить корреспондента как можно скорее.

До своего ареста в марте 2023 года Гершкович жил в Лондоне, но регулярно ездил в Россию в командировки, он освещал ситуацию в России и на Украине. По версии ФСБ, журналист по заданию США собирал сведения об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков утверждал, что Гершковича взяли "с поличным". Журналист находится в СИЗО "Лефортово".

В WSJ обвинения против Гершковича отвергли, заявив, что он не имеет отношения к шпионской деятельности. Власти США тему возможного обмена журналиста поднимали несколько раз; в январе в американском посольстве в Москве заявили, что Россия отвергла предложения США. Путин ранее уже подчеркивал, что Москва не отказывалась вернуть Гершковича и других американских граждан, но хочет сделать это на взаимоприемлемых условиях и хотела бы договориться.

В 2021 году суд в Берлине приговорил 56-летнего россиянина Вадима Красикова (въехал в Германию по паспорту на имя Владимира Соколова) к пожизненному заключению за убийство гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в немецкой столице.

Хангошвили был убит в парке в Берлине 23 августа 2019 года. По версии следствия, россиянин подъехал к нему на велосипеде и трижды выстрелил из пистолета Glock 26 с глушителем. Хангошвили скончался на месте, а подозреваемый был задержан. Spiegel в 2019 году писал, что задержанный Вадим Красиков въехал в Германию по поддельному паспорту на имя Вадима Соколова, а ранее служил в спецназе ФСБ «Вымпел».

Москва не раз отрицала связь с убийством гражданина Грузии в Германии. В декабре 2019 года президент Владимир Путин назвал застреленного в Берлине Хангошвили человеком, «принимавшим участие в боевых действиях, сепаратистом» и одним из организаторов теракта в московском метро.

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Владимир Путин Такер Карлсон Эван Гершкович Берлин Германия США обмен заключенными
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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