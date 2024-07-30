Адвокат сообщила, что Яшина увезли из СИЗО в неизвестном направлении
Бывшего главу муниципального округа Красносельский Илью Яшина (внесен в реестр иноагентов) увезли из исправительной колонии № 3 под Смоленском в неизвестном направлении, сообщили адвокату Татьяне Соломиной. Об этом говорится в телеграм-канале оппозиционера.
Днем ранее из СИЗО и колоний увезли правозащитника Олега Орлова (признан иноагентом), бывших глав штабов Навального (признаны экстремистскими организациями и запрещены в России) в Уфе и Томске Лилию Чанышеву и Ксению Фадееву, а также художницу Александру Скочиленко, осужденных по разным статьям УК.
Яшина приговорили к восьми с половиной годам лишения свободы в декабре 2022 года по статье о распространении фейков о российской армии (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК). До заведения дела его трижды штрафовали по статье о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП).
Следствие полагало, что Яшин весной 2022-го распространил «заведомо ложные сведения о совершении Вооруженными силами Российской Федерации убийств мирных жителей в городе Буче», хотя ему было известно, что опубликованные украинскими властями фотографии и видео об этом «являются провокацией». Яшин объяснял, что в ходе трансляции были представлены версии украинской стороны и российского Минобороны.
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