 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Адвокат сообщила, что Яшина увезли из СИЗО в неизвестном направлении

Илья Яшин
Илья Яшин (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Бывшего главу муниципального округа Красносельский Илью Яшина (внесен в реестр иноагентов) увезли из исправительной колонии № 3 под Смоленском в неизвестном направлении, сообщили адвокату Татьяне Соломиной. Об этом говорится в телеграм-канале оппозиционера.

Днем ранее из СИЗО и колоний увезли правозащитника Олега Орлова (признан иноагентом), бывших глав штабов Навального (признаны экстремистскими организациями и запрещены в России) в Уфе и Томске Лилию Чанышеву и Ксению Фадееву, а также художницу Александру Скочиленко, осужденных по разным статьям УК.

Яшина приговорили к восьми с половиной годам лишения свободы в декабре 2022 года по статье о распространении фейков о российской армии (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК). До заведения дела его трижды штрафовали по статье о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП).

Следствие полагало, что Яшин весной 2022-го распространил «заведомо ложные сведения о совершении Вооруженными силами Российской Федерации убийств мирных жителей в городе Буче», хотя ему было известно, что опубликованные украинскими властями фотографии и видео об этом «являются провокацией». Яшин объяснял, что в ходе трансляции были представлены версии украинской стороны и российского Минобороны.

Павел Дуров заявил, что является биологическим отцом более чем 100 детей

Спрос на дальневосточный гектар вырос на треть

Лучшие винные бары России по версии самих сомелье

Россияне стали больше думать о здоровом питании

Raiffeisenbank раскрыл целевую бизнес-модель для «дочки» в России

Польша предложила Венгрии выйти из ЕС и НАТО

Трамп назвал позором церемонию открытия Олимпиады в Париже

«Яндекс» впервые в своей истории выплатит дивиденды

Читайте официальный канал РБК
Теги
Илья Яшин СИЗО
Материалы по теме
Суд отклонил жалобу Яшина на статус иноагента
Политика
Верховный суд утвердил приговор по последнему делу Навального
Политика
Координатора стенда на выставке «Россия» оштрафовали за дискредитацию
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 30 июля
EUR ЦБ: 94,14 (+0,87) Инвестиции, 29 июл, 17:39 Курс доллара на 30 июля
USD ЦБ: 86,56 (+0,99) Инвестиции, 29 июл, 17:39
Перфекционистов больше, чем кажется: как узнать свой тип — Fast CompanyPro, 15:47
Британский гимнаст считает, что россияне боролись бы за золото ОлимпиадыСпорт, 15:47
Российский «Цифра брокер» вышел из проекта белорусской криптобиржиФинансы, 15:42
«Аэрофлот» впервые с 2017 года получил прибыль по итогам полугодияБизнес, 15:42
Фрегат «Штандарт» загрузился водой и едой и ушел из порта ИспанииПолитика, 15:34
Захарян перенесет операцию из-за травмы лодыжкиСпорт, 15:32
Парламент Эстонии не смог вынести вотум недоверия СветуПолитика, 15:30
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
«Фикбук» отчитался об удалении ЛГБТ-контентаОбщество, 15:29
Серфер чуть не утонул. Что происходит на ОлимпиадеСпорт, 15:25
Знаменосец сборной США сенсационно проиграла на ОлимпиадеСпорт, 15:19
NYT узнала, как наркобарон в Мексике поехал к другу, а его поймали СШАОбщество, 15:16
Собственная набережная и пляж: где жить в Москве, как на курортеРБК и City Bay, 15:14
Как искусственный интеллект решает задачи бизнесаНациональные проекты, 15:12
Зачем горнодобывающим компаниям нужна поддержка биоразнообразияОтрасли, 15:09