Кремль ответил на вопрос о возможной подготовке к обмену Гершковича

Кремль не комментирует тему о возможной подготовке к обмену заключенными, заявил Песков. Меркачева ранее допустила, что исчезновение нескольких заключенных, о котором сообщили адвокаты, связано с возможным «групповым обменом»

Эван Гершкович (Фото: Дмитрий Часовитин / Reuters)

Кремль не комментирует тему о возможной подготовке к обмену заключенными, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков газете «Ведомости».

«Эту тему мы не комментируем», — ответил он на вопрос издания о возможной подготовке заключенных, в том числе журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича, к обмену.

Посольство США в России также отказалось комментировать эту тему в ответ на запрос РБК.

Ранее член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Ева Меркачева в своем телеграм-канале предположила, что исчезновение нескольких заключенных из колоний, где они отбывали наказание, может быть связано с их возможным «групповым обменом».

«В истории современной России такого еще не было, но в советской — да», — написала она.

В своем посте Меркачева упомянула правозащитника Олега Орлова (признан Минюстом иноагентом), экс-главу штаба Навального (эти штабы признаны экстремистскими организациями и запрещены в России) в Уфе Лилию Чанышеву, художницу Александру Скочиленко и бывшего главу муниципального округа Красносельский Илью Яшина (внесен в реестр иноагентов), осужденных по разным статьям. Как сообщили адвокаты в конце июля, всех их увезли из СИЗО и колоний в неизвестном направлении. То же произошло с Ксенией Фадеевой — бывшей главой штаба Навального в Томске.

Олег Орлов получил 2,5 года колонии по обвинению в дискредитации вооруженных сил (ч. 1 ст. 280.3 УК) в феврале этого года. 11 июля Мосгорсуд оставил приговор без изменений. Лилия Чанышева в июне прошлого года была приговорена к 7 с половиной годам колонии по обвинениям в призывах к экстремизму (ч. 1 ст. 280), организации экстремистского сообщества (ч. 3 ст. 282.1) и НКО, посягающей на личность и права граждан (ч. 3 ст. 239). Ксения Фадеева в декабре 2023-го была приговорена к 9 годам колонии по статьям об организации экстремистского сообщества с использованием служебного положения и пропаганде создания НКО, посягающей на личность и права граждан. Александра Скочиленко получила 7 лет колонии в ноябре 2023-го за то, что в марте 2022 года в одном из супермаркетов «Перекресток» заменила ценники на листовки с информацией о боевых действиях на Украине. Дело против нее возбудили по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК («фейки» о российской армии). Илью Яшина в декабре 2022 года приговорили к восьми с половиной годам лишения свободы по статье о распространении фейков о российской армии (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК). До заведения дела его трижды штрафовали по статье о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП).

В России, в частности, отбывают наказание американцы Эван Гершкович (корреспондент The Wall Street Journal) и Пол Уилан.

Гершкович был задержан ФСБ в марте 2023 года по подозрению в шпионаже. Журналист жил несколько лет в России и писал о ситуации в Москве. По данным ФСБ, репортер по заданию американских спецслужб собирал сведения об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса. Приговор Гершковичу еще не вынесен, ему грозит до 20 лет тюрьмы, вину он не признает.

Уилана задержали в Москве зимой 2018 года. По версии следствия, он работал на американские спецслужбы, собирал в России секретные данные и пытался вербовать сотрудников ФСБ и Минобороны. В июне 2020 года Уилана приговорили к 16 годам колонии строгого режима по делу о шпионаже. Вину американец не признал.

Вашингтон заявляет о невиновности Уилана и Гершковича и требует их отпустить. США и Россия ведут переговоры о возможности обмена американцев, по состоянию на декабрь 2023 года они продолжались. Российский президент Владимир Путин называл диалог непростым.