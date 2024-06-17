WSJ узнала об обсуждении обмена задержанных в Словении «шпионов»

В конце 2022 года в Словении задержали семейную пару с аргентинскими паспортами. Словенские и американские спецслужбы считают, что они сотрудники СВР. По данным WSJ, Россия выражала заинтересованность в их возвращении

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Предполагаемых «российских шпионов» с паспортами Аргентины, задержанных в Словении в декабре 2022 года, могут включить в соглашения по обмену заключенными между Россией и западными странами, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленных американских и словенских чиновников. Речь в том числе о сделках, которые могут затронуть американцев Пола Уилана и Эвана Гершковича.

Пола Уилана задержали в Москве зимой 2018 года. По версии следствия, он работал на американские спецслужбы, собирал в России секретные данные и пытался вербовать сотрудников ФСБ и Минобороны. В июне 2020 года Уилана приговорили к 16 годам колонии строгого режима по делу о шпионаже. Он не признал вину. Корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович был задержан ФСБ в марте 2023 года по подозрению в шпионаже. По данным следствия, репортер по заданию американских спецслужб собирал секретные сведения об Уралвагонзаводе. Он категорически отверг обвинения в свой адрес, подчеркнув, что занимался журналистской деятельностью. Власти США настаивают на освобождении Гершковича и Уилана, президент Владимир Путин говорил, что диалог с Вашингтоном об обмене заключенными идет, но «он не простой».

О задержании супружеской пары впервые сообщила газета La Nacion. При себе у них были паспорта аргентинских граждан Марии Розы Майер Муньос и Людвига Гиша, но на самом деле, по данным изданий, это россияне, которые родились в Нижнем Новгороде и Башкирии. WSJ называет их сотрудниками Службы внешней разведки России.

По данным источников газеты, власти России дали понять, что заинтересованы в их возвращении, и признали, «что пара работала на СВР». Москва и Любляна начали переговоры вскоре после их задержания, в процессе, как пишет WSJ, участвовал помощник президента Николай Патрушев, который до мая 2024 года был секретарем Совбеза России. Однако соглашения достичь не удалось. Словенские чиновники «молились, чтобы избавиться от них», сказал изданию один из чиновников.

РБК направил запросы в посольство России в Словении, в МИД России и пресс-бюро СВР.

Гиш приехал в Аргентину в 2012 году по туристической визе из Уругвая, а вскоре после этого в страну из Мексики прибыла Майер Муньос. Пара начала готовить документы для получения аргентинского гражданства, как пишет WSJ, многие из них были поддельны. Гиш утверждал, что он гражданин Австрии, родившийся в Намибии, а его мать была аргентинкой. Майер Муньос заявляла, что она мексиканка, которая родилась в Греции.

Через несколько лет после получения гражданства и рождения двоих детей пара переехала в Словению. В 2019 году они получили там вид на жительство. Майер-Муньос руководила художественной галереей, а Гиш — IT-стартапом, но, по версии словенских и западных спецслужб, это была «тщательно сфабрикованная ложь». На их компьютерах было установлено оборудование для безопасной связи с Москвой, которое не смогли взломать ни словенские, ни американские специалисты, а в потайном отделении холодильника они хранили сотни тысяч евро наличными. Как пишет WSJ, из Словении пара ездила в соседние Италию, Хорватию и другие страны Европы, чтобы «платить источникам и передавать приказы из Москвы».

Со слов источников WSJ, Майер Муньос и Гиш предупредили своих детей, что однажды их родителей могут арестовать. Пара уже 18 месяцев находится в заключении, а дети, которым сейчас восемь и 11 лет, живут в приемной семье, им можно регулярно навещать родителей в тюрьме.

За последние годы власти западных стран выслали сотни сотрудников российских посольств, которых заподозрили в работе на спецслужбы. Российские власти отрицали утверждения о работе тайных агентов под прикрытием в других странах, а дипломаты заявляли о «вирусе шпиономании» на Западе.