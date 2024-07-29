Орлова, Скочиленко, Чанышеву и Фадееву увезли из СИЗО и колоний

Орлов и Скочиленко находились в СИЗО, Чанышева и Фадеева — в колонии. Из мест лишения свободы их увезли в неизвестном направлении, родственникам и адвокатам отказались давать пояснения

Олег Орлов (признан Минюстом России иноагентом) (Фото: Павел Бедняков / РИА Новости) Александра Скочиленко (Фото: Антон Ваганов / Reuters) Лилия Чанышева (Фото: X / Global Look Press) Ксения Фадеева (Фото: Максим Шеметов / Reuters)

Правозащитника Олега Орлова (признан Минюстом иноагентом), бывших глав штабов Навального (признаны экстремистскими организациями и запрещены в России) в Уфе и Томске Лилию Чанышеву и Ксению Фадееву и художницу Александру Скочиленко, осужденных по разным статьям УК, вывезли из СИЗО и колоний, где их содержали, в неизвестных направлениях.

Олег Орлов получил 2,5 года колонии по обвинению в дискредитации вооруженных сил (ч. 1 ст. 280.3 УК) в феврале этого года. 11 июля Мосгорсуд оставил приговор без изменений. Лилия Чанышева в июне прошлого года была приговорена к 7 с половиной годам колонии по обвинениям в призывах к экстремизму (ч. 1 ст. 280), организации экстремистского сообщества (ч. 3 ст. 282.1) и НКО, посягающей на личность и права граждан (ч. 3 ст. 239). Ксения Фадеева в декабре 2023-го была приговорена к 9 годам колонии по статьям об организации экстремистского сообщества с использованием служебного положения и пропаганде создания НКО, посягающей на личность и права граждан. Александра Скочиленко получила 7 лет колонии в ноябре 2023-го за то, что в марте 2022 года в одном из супермаркетов «Перекресток» заменила ценники на листовки с информацией о боевых действиях на Украине. Дело против нее возбудили по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК («фейки» о российской армии).

Об исчезновении Орлова из СИЗО-2 в Сызрани Самарской области сообщили в «Мемориале» (признан Минюстом иноагентом и ликвидирован), сопредседателем которого он был. 29 июля к Орлову приехал адвокат, но в СИЗО сообщили, что правозащитник оттуда убыл, и пояснять, когда, куда и почему, отказались.

За четыре дня до этого защитнику Орлова сообщили, что «после апелляции материалы дела даже не поступали в суд первой инстанции из Мосгорсуда», соответственно, «этапирование в колонию должно было быть не скоро».

Чанышева находилась в ИК-28 в Пермском крае, о том, что ее увезли, узнал муж Алмаз Гатин, принесший передачу. Адвокат Чанышевой Рамиль Гизатуллин сообщил РБК, что информации о ее местонахождении нет.

О пропаже Фадеевой узнали прибывшие навестить ее в ИК-9 в Новосибирской области адвокаты, им тоже отказались дать информацию, куда направили женщину.

Скочиленко увезли из петербургского СИЗО-5 «Арсеналка» накануне, 28 июля, сообщили в группе ее поддержки, — предположительно, в Москву. Адвокат художницы Дмитрий Герасимов сообщил РБК, что информации пока нет.

РБК направил запрос в управления ФСИН по Санкт-Петербургу, Пермскому краю, Новосибирской и Самарской областям, обратился за комментарием к адвокатам Фадеевой и Орлова.