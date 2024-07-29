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Орлова, Скочиленко, Чанышеву и Фадееву увезли из СИЗО и колоний

Орлов и Скочиленко находились в СИЗО, Чанышева и Фадеева — в колонии. Из мест лишения свободы их увезли в неизвестном направлении, родственникам и адвокатам отказались давать пояснения

Олег Орлов (признан Минюстом России иноагентом)
Александра Скочиленко
Лилия Чанышева
Ксения Фадеева
Олег Орлов (признан Минюстом России иноагентом)
Александра Скочиленко
Лилия Чанышева
Ксения Фадеева
Олег Орлов (признан Минюстом России иноагентом)
(Фото: Павел Бедняков / РИА Новости)
Александра Скочиленко
(Фото: Антон Ваганов / Reuters)
Лилия Чанышева
(Фото: X / Global Look Press)
Ксения Фадеева
(Фото: Максим Шеметов / Reuters)

Правозащитника Олега Орлова (признан Минюстом иноагентом), бывших глав штабов Навального (признаны экстремистскими организациями и запрещены в России) в Уфе и Томске Лилию Чанышеву и Ксению Фадееву и художницу Александру Скочиленко, осужденных по разным статьям УК, вывезли из СИЗО и колоний, где их содержали, в неизвестных направлениях.

Олег Орлов получил 2,5 года колонии по обвинению в дискредитации вооруженных сил (ч. 1 ст. 280.3 УК) в феврале этого года. 11 июля Мосгорсуд оставил приговор без изменений.

Лилия Чанышева в июне прошлого года была приговорена к 7 с половиной годам колонии по обвинениям в призывах к экстремизму (ч. 1 ст. 280), организации экстремистского сообщества (ч. 3 ст. 282.1) и НКО, посягающей на личность и права граждан (ч. 3 ст. 239).

Ксения Фадеева в декабре 2023-го была приговорена к 9 годам колонии по статьям об организации экстремистского сообщества с использованием служебного положения и пропаганде создания НКО, посягающей на личность и права граждан.

Александра Скочиленко получила 7 лет колонии в ноябре 2023-го за то, что в марте 2022 года в одном из супермаркетов «Перекресток» заменила ценники на листовки с информацией о боевых действиях на Украине. Дело против нее возбудили по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК («фейки» о российской армии).

Об исчезновении Орлова из СИЗО-2 в Сызрани Самарской области сообщили в «Мемориале» (признан Минюстом иноагентом и ликвидирован), сопредседателем которого он был. 29 июля к Орлову приехал адвокат, но в СИЗО сообщили, что правозащитник оттуда убыл, и пояснять, когда, куда и почему, отказались.

За четыре дня до этого защитнику Орлова сообщили, что «после апелляции материалы дела даже не поступали в суд первой инстанции из Мосгорсуда», соответственно, «этапирование в колонию должно было быть не скоро».

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Владимир Кара-Мурза (включён Минюстом в реестр физлиц-иноагентов)

Чанышева находилась в ИК-28 в Пермском крае, о том, что ее увезли, узнал муж Алмаз Гатин, принесший передачу. Адвокат Чанышевой Рамиль Гизатуллин сообщил РБК, что информации о ее местонахождении нет.

О пропаже Фадеевой узнали прибывшие навестить ее в ИК-9 в Новосибирской области адвокаты, им тоже отказались дать информацию, куда направили женщину.

Скочиленко увезли из петербургского СИЗО-5 «Арсеналка» накануне, 28 июля, сообщили в группе ее поддержки, — предположительно, в Москву. Адвокат художницы Дмитрий Герасимов сообщил РБК, что информации пока нет.

РБК направил запрос в управления ФСИН по Санкт-Петербургу, Пермскому краю, Новосибирской и Самарской областям, обратился за комментарием к адвокатам Фадеевой и Орлова.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова, Ольга Ваганова Ольга Ваганова
Олег Орлов Александра Скочиленко Лилия Чанышева Ксения Фадеева
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