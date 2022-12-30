Генсек НАТО назвал «кратчайший путь к миру»

Столтенберг призвал союзников больше помогать Киеву. По его словам, в интересах общей безопасности «убедиться, что Украина победит, а Путин проиграет»

Йенс Столтенберг (Фото: Andreas Gora / Getty Images)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал государства, входящие в альянс, продолжить поставки вооружения Украине.

«Это может показаться парадоксальным, но военная поддержка Украины — это кратчайший путь к миру», — сказал Столтенберг агентству DPA, передает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Он призвал союзников по НАТО больше помогать Украине. «В интересах нашей безопасности убедиться, что Украина победит, а [президент России Владимир] Путин проиграет», — заявил генсек НАТО, добавляет Reuters.

Важной составляющей военной поддержки Киева он назвал поставки боеприпасов для уже имеющихся у ВСУ систем. По его словам, потребность Киева в боеприпасах и запасных частях для вооружения «огромна».

На вопрос о том, стоит ли передать Украине ракеты средней дальности, Столтенберг ответил, что союзники и Киев ведут постоянный диалог по конкретным системам.

Российские военные аэродромы подвергались атаке беспилотников. В начале декабря Минобороны сообщало о перехвате украинских реактивных дронов в районе аэродромов Энгельс в Саратовской области и Дягилево в Рязанской. Упавшие обломки беспилотников повредили обшивку корпуса двух российских самолетов, погибли трое военных. В ведомстве произошедшее назвали «попыткой киевского режима сорвать террористическим актом боевую работу российской дальней авиации».

В ночь на 26 декабря российская ПВО сбила на малой высоте украинский беспилотник на подлете к военному аэродрому Энгельс, заявляли в Минобороны. В результате падения осколков погибли трое российских военных, авиационная техника повреждений не получила.

29 декабря саратовский губернатор Роман Бусаргин сообщал о работе ПВО на территории Энгельсского района и уничтоженном дроне. Телеграм-канал Mash со ссылкой на местных жителей писал о взрывах в районе аэродрома и воздушной тревоге в Энгельсе.

Россия ведет спецоперацию на Украине с 24 февраля. Ее целями Москва называла защиту населения Донбасса, «денацификацию» и «демилитаризацию» Украины, а также обеспечение собственной безопасности. С 10 октября российские силы неоднократно наносили удары по украинским энергетическим объектам. Путин объяснял это ответом на теракт на Крымском мосту, в организации которого он обвинил украинские спецслужбы. Киев свою причастность отрицал.

С начала спецоперации западные страны оказывают Украине гуманитарную и военную помощь. В частности, Киеву передали зенитные ракетные комплексы NASAMS, разработанные совместно норвежской и американской компаниями. Это система противовоздушной обороны малого и среднего радиуса действия, в зависимости от ракет она может поразить цели на расстоянии от 20 до 180 км.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в мае говорил, что поставки Украине вооружения, способного достичь российской территории, станут «серьезнейшим шагом к неприемлемой эскалации». В октябре пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что поставки Украине современных систем ПВО затянут конфликт и сделают его «больнее», но не изменят конечного результата.