Лавров предостерег от поставок Киеву оружия, способного достать до России
Поставки западными странами Украине вооружения, которое способно достать до территории России, приведут к неприемлемой эскалации, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью RT Arabic.
По его словам, Запад продолжает «накачивать вооружениями украинских националистов», призывая Киев нанести России поражение в конфликте. Президент Украины Владимир Зеленский требует поставок оружия, способного нанести ущерб территории России.
«Мы предостерегли Запад самым серьезным образом, что они уже, по сути дела, ведут прокси-войну с Российской Федерацией руками, телами, мозгами украинских неонацистов, но это будет серьезнейшим шагом к неприемлемой эскалации», — сказал глава российского МИДа, выразив надежду на то, что «немногие здравые умы на Западе» понимают истинную суть сложившейся ситуации.
В то же время Киев призывает западные страны поставлять тяжелое вооружение «как можно скорее». «Поговорил с моей немецкой коллегой
[главой МИД Германии Анналеной Бербок] и проинформировал ее о сложной ситуации на Донбассе. Нам нужно как можно скорее доставить больше тяжелого вооружения, особенно РСЗО, для отражения российских атак», — написал украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter, добавив, что обсуждение также коснулось дальнейших санкций в отношении России и статуса кандидата в ЕС Украины.
С середины апреля ряд стран объявил о поставках на Украину тяжелых вооружений, в том числе систем залпового огня, гаубиц, танков, средств ПВО, а также противотанковых и ракетных комплексов. О поставках гаубиц заявляли Нидерланды, Франция и Германия, Британия обещала наладить поставки на Украину ракет класса «воздух — земля» Brimstone.
США объявили о поставке на Украину дополнительной военной помощи, в том числе 72 гаубиц и 121 тактического беспилотника Phoenix Ghost. Для американских гаубиц на Украину отправят также 144 тыс. снарядов и 72 тактические машины для буксировки. Кроме того, Киев получит от Вашингтона полевое оборудование и запчасти.
Польша заявила, что уже передала Украине почти все свои 240 танков Т-72, а также несколько десятков БМП. Также Варшава поставила Киеву самоходные гаубицы 2С1 «Гвоздика», реактивные установки «Град» и передала ракеты класса «воздух — воздух» для самолетов МиГ-29 и Су-27.
Москва считает «накачиванием» поставки вооружения на Украину западными странами. «Это те действия, которые угрожают безопасности континента, провоцируют нестабильность», — подчеркивал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.